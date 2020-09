Depuis quelques jours, une grande partie des détenteurs d’iPhone peuvent installer iOS 14. Il s’agit de la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Comme chaque nouvelle version, elle vient avec son lot de nouveaux paramètres, et il y en a un qui devrait ravir bon nombre d’utilisateurs : le changement d’applications utilisées par défaut. Évidemment, la messagerie d’Apple risque d’en souffrir au profit de Gmail.

L’application Mail d’Apple, qu’il s’agisse celle pour macOS, ou celle pour iOS, n’a jamais été très ergonomique, ni très pratique. Elle est en général remplacée par le classique Outlook de Microsoft, et parfois par Gmail. C’est d’autant plus simple qu’aujourd’hui Google permet aux utilisateurs d’avoir des adresses qui ne sont pas fournies par ses propres services. Une aubaine pour la récolte et le traitement des données. S’il n’existe pas d’application Gmail pour macOS, celle pour iOS existe bel et bien, et peut désormais remplacer la boite mail d’Apple.

Comment faire de Gmail votre messagerie par défaut sur iOS 14 ?

Le changement d’application par défaut est très simple.

1. Rendez-vous dans Réglages

2. Dans la liste des applications, sélectionnez Gmail

3. Cliquez sur l’onglet App d’e-mails par défaut

4. Sélectionnez Gmail

Une fois que le paramètre est activé, et si vous n’avez rien de sauvegardé dans l’application Mail d’Apple, vous pouvez la supprimer.

With iOS 14, you can now set #gmail as your default email on iPhone or iPad → https://t.co/iODOD2y2ot pic.twitter.com/a0RGjQsDtI — Gmail (@gmail) September 21, 2020

Google semble tirer profit de cette nouvelle option proposée par iOS 14. Il est d’ailleurs possible d’effectuer la même chose pour faire de Chrome le navigateur par défaut.