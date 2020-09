Introduit en 2019 par Amazon, le projet de réseau Amazon Sidewalk a été dévoilé plus en détails par la firme de Jeff Bezos le 21 septembre 2020. Connectant des objets connectés entre eux grâce au Bluetooth, il pourra fonctionner à l’échelle d’un quartier entier.

Un réseau maillé à l’échelle d’un quartier

L’entreprise a ainsi annoncé que la majorité de ses enceintes connectées Echo, ainsi que les alarmes et caméras de vidéosurveillance connectées Ring permettraient aux utilisateurs d’accéder au réseau Sidewalk. Les produits Tile, qui servent notamment à retrouver des objets perdus comme des clés ou des sacs, et aident également à tracer son animal de compagnie grâce à un capteur attaché à son collier, vont devenir les premiers objets issus d’une entreprise tierce à offrir un accès au réseau. Dans un billet de blog, le géant du eCommerce explique les bénéfices d’Amazon Sidewalk pour ses clients :

« Avec Sidewalk, vous pouvez continuer à recevoir des alertes de mouvement de vos caméras de sécurité même lorsque votre connexion Wi-Fi est coupée. Ou si votre Wi-Fi n’atteint pas vos lumières connectée au bout de votre allée, Sidewalk les aidera à rester connectées. À l’avenir, Sidewalk permettra également de vivre toute une série d’expériences, allant de l’utilisation d’appareils compatibles avec le réseau pour aider à trouver des animaux de compagnie ou des objets de valeur, à la sécurité et à l’éclairage intelligents, en passant par le diagnostic des appareils et des outils ».

Par ailleurs, le réseau va simplifier la configuration des nouveaux appareils, et leur permettra d’être à jour même s’ils sont hors de portée du Wi-Fi domestique grâce au Bluetooth à basse énergie (BLE). Le BLE était d’ailleurs une technologie clé pour iBeacon. Bien que le réseau soit pensé pour un usage entre particuliers, il pourrait également avoir des emplois bien plus poussés. Amazon a ainsi annoncé un partenariat avec la Croix Rouge américaine dans le but d’améliorer le suivi d’approvisionnement des collectes de sang entre les centres de distribution et les sites de don.

Amazon assure une grande sécurité

Une question se pose toutefois : les utilisateurs vont-ils faire confiance à un réseau fourni par Amazon ? La firme tient à rassurer et explique que tout sera mis en place pour assurer la sécurité des données de ces derniers :

« Le réseau Sidewalk utilise trois couches de cryptage pour assurer la sécurité des données partagées sur le réseau, et les mêmes normes de cryptage strictes sont requises pour toutes les applications et tous les appareils qui utilisent le réseau ».

Sidewalk sera déployé avant la fin de l’année, et pourrait, à terme, devenir un concurrent au Wi-Fi.