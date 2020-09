La livraison autonome sera très probablement le nouveau standard de la livraison d’ici quelques années. Nous nous rapprochons de l’échéance à grand pas. Plusieurs géants technologiques ont déjà présenté leur robot de livraison autonome. Cette fois-ci c’est au tour d’Alibaba de dévoiler un robot dédié au dernier kilomètre.

Alibaba dévoile Xiaomanlv, « petit âne compétent »

Amazon, Ford, le MIT, Postmates, UPS, Walmart… Autant d’entreprises qui se lancent sur ce secteur de la livraison autonome. Avec le lancement de son petit robot autonome, Alibaba a pour objectif de faire baisser les coûts de livraison. Renault a également présenté un système similaire il y a quelques années. Un véhicule autonome baptisé EZ-PRO conçu pour réaliser une livraison du dernier kilomètre en B2B. C’est à l’occasion de l’Apsara Conference, la grande conférence annuelle d’Alibaba qui se tenait le 17 septembre 2020, que le géant chinois a donné plus de détails sur son projet de robot autonome.

Xiaomanlv, c’est le nom donné à ce fameux robot qui signifie « petit âne compétent »… Il a été développé en interne par l’Alibaba Damo Academy, le laboratoire de recherche du groupe chinois. Pour l’instant nous n’avons que peu d’informations sur les plans de l’entreprise. Alibaba n’a par exemple pas précisé où son robot réalisera ses premières livraisons ni à quel moment il sera réellement déployé dans les rues chinoises. LE géant technologique a simplement précisé que Xiaomanlv serait bientôt en mesure de livrer jusqu’à 500 colis par jour dans un quartier ou sur un campus.

Un robot de livraison autonome dédié au dernier kilomètre

Parmi les informations intéressantes que nous retenons, notons également que le robot de livraison autonome d’Alibaba sera capable transporter une cinquantaine de colis en même temps et de parcourir une distance d’une centaine de kilomètres en une seule fois. Point particulièrement important : le robot fonctionne même lorsque le signal GPS n’est plus accessible, en zone rurale par exemple. Une technologie embarquée lui permet d’avancer sans ce précieux signal dont de nombreux robots de livraison dépendent aujourd’hui.

Pour éviter d’éventuels accidents, Alibaba précise que Xiaomanlv est capable d’identifier les obstacles et d’anticiper les mouvements des véhicules qui croisent son chemin. Une technologie très proche de MultiNet, une intelligence artificielle développée par Uber qui permet aux véhicules autonomes de prédire la trajectoire des piétons, voitures ou des cyclistes. Le robot sera testé sur des commandes passées sur Cainiao ou Taobao. Les in terrantes choisissent le moment de la journée où ils préfèrent se faire livrer et sont informés à l’arrivée du robot. Il leur suffit alors de taper un code reçu au préalable pour recevoir leur colis. Une utilisation plutôt B2C dans un premier temps.