BMW lance une collaboration avec la start-up israélienne Tactile Mobility, qui est spécialisée dans les technologies et les données, a annoncé mardi la société allemande. BMW souhaite concevoir un système basé sur une grande quantité de capteurs dans le but d’ajuster la configuration des véhicules et ainsi renforcer le confort de conduite.

Ce système analysera une grande quantité de données telles que l’état des routes, la vitesse des roues, leur angle, le nombre de tours par minute et la position du levier de vitesse. Les freins, l’état du moteur ainsi que la suspension de la voiture seront également analysés par le logiciel. Le tout, dans le but de maximiser le plaisir de conduite.

Les technologies de Tactile Mobility seront intégrées aux nouvelles générations de voitures du groupe BMW à partir de 2021 dans le monde entier. Les autres marques du groupe telles que Mini et Rolls-Royce bénéficieront aussi de ce logiciel.

“Cette collaboration marque l’une des premières intégrations commerciales par un OEM (fabricant d’équipements d’origine) de la technologie et des données de détection tactile, qui seront utilisées pour améliorer les performances de conduite et la détection de la route », a déclaré la société dans un communiqué. “Elle s’inscrit également dans une nouvelle ère d’innovation basée sur la détection dans l’industrie automobile ».

On parle beaucoup des voitures autonomes et de leurs systèmes, mais on oublie qu’elles ne sont pas encore prêtent à se démocratiser sur les routes européennes et du reste du monde. Il est néanmoins intéressant de voir arriver d’autres pratiques, comme celle de BMW.

Se baser sur une grande quantité de capteurs pour renforcer automatiquement le confort de conduite, cela revient à envisager un système d’ordinateur de bord autonome, qui ne se fera toutefois pas sans que l’humain ne conduise.