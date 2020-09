Au moment d’un lancement de projet, pour teaser ce dernier et tenir au courant les early-adopters du lancement, il est commun de créer une waitlist. Pour cela, divers outils existent sur le marché, et certains proposent des outils simples, d’autres plus complexes. Parmi les fonctionnalités recherchées dans les waitlists, il y a le referral. Un utilisateur peut ainsi améliorer sa position dans cette dernière, en invitant d’autres personnes à rejoindre le projet.

Waitlist API répond à ce besoin. Cette API gratuite, permet d’intégrer les inscriptions par e-mail avec un système de referral pour le lancement d’un prochain projet ou produit. Waitlist API a été créé par Bani Singh qui suite à une demande d’un ami souhaitant obtenir facilement une liste d’attente ! En 5 minutes seulement, il est ainsi possible de mettre en place une waitlist.

Fidéliser une audience avant un lancement !

Waitlist API est gratuit. La mise en place de cette dernière est très simple. Il faut créer un compte sur getwailist.com, puis générer la clé API ainsi que le nombre de places qu’un utilisateur gagnera avec un referral réussi. Ensuite, il suffit de copier les 5 lignes de code et le tour est joué !

L’outil offre des statistiques permettant de suivre le nombre d’inscrits ainsi que le nombre de referrals. Les utilisateurs sont invités par une pop-up à envoyer un lien d’inscription à leurs proches afin de remonter dans la liste d’attente. Il est également possible d’exporter au format CSV toutes les personnes qui se sont inscrites.

L’outil offre également un support par email en cas de problème.

Waitlist API a été élu produit du jour sur Product Hunt. On peut ainsi lire de nombreux commentaires positifs comme » si génial, simple et efficace, cela va prendre de l’ampleur ». Waitlist API permet ainsi de faire parler d’un projet, d’un produit avant même que ce dernier ne soit lancé, le tout grâce à une communauté engagée !