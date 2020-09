Effectuer des démarches plus facilement et plus rapidement tout en gardant un haut niveau de sécurité… Voilà l’ambition de la signature électronique. D’après une étude, au moins 9 français sur 10 de moins de 55 ans ont déjà testé cette technologie. La signature électronique s’invite dans tous les domaines. Elle peut par exemple vous permettre de divorcer en ligne. Côté professionnel, la signature numérique a particulièrement révolutionné trois secteurs : l’immobilier, l’assurance et la banque.

Les transactions immobilières

Le secteur immobilier a besoin de dynamisme. En tant qu’agent ou promoteur immobilier, vous devez faciliter le processus de signature des contrats par vos clients. La

dématérialisation des documents et la signature électronique sont des outils remarquables pour cela. Que ce soit une vente, un achat ou une location, tous vos contrats peuvent être validés en quelques clics avec des solutions dédiées comme celles de Yousign.

La simplicité d’utilisation du système le rend accessible à tous les signataires. Vous pouvez ainsi gagner en réactivité et donner un vrai coup de boost à vos transactions immobilières. La signature électronique est conforme aux normes européennes et a la même valeur qu’une signature manuscrite.

Les contrats d’assurance

Avec l’avènement d’internet et des comparateurs en ligne, la souscription de contrats d’assurance est plus facile que jamais. Bien informés, les clients sont de plus en plus exigeants en matière de services et de moins en moins disposés à consacrer beaucoup de temps pour effectuer les démarches essentielles.

Faites la différence en donnant à vos clients la possibilité de signer et gérer tous leurs contrats d’assurance en ligne ! Vous serez ainsi plus flexible et réactif pour accompagner vos assurés dans leurs projets.

Le secteur bancaire

S’il y a un domaine qui a embrassé avec enthousiasme la transition vers le numérique, c’est bien la banque. À l’heure des banques en lignes et autres néobanques, la réactivité est plus que jamais un enjeu de taille.

Offrez à vos clients une solution simple, accessible et sécurisée pour signer tous leurs documents en un temps record. Ils ne manqueront pas d’apprécier la rapidité et l’efficacité des démarches bancaires que vous leur proposez.