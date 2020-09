On ne cesse d’en parler, la vidéo occupe désormais une place de choix dans les stratégies de communication des entreprises. Impactantes, facilement consommables, elles sont devenues le format à utiliser. Cependant, la création de ces dernières n’est pas toujours évidente et demande un certain nombre de ressources.

Une vidéo pouvant prendre jusqu’à 3 heures de tournage et montage peut se créer en seulement 3 minutes. C’est en effet possible grâce à BIGVU. Cet outil dédié à la vidéo s’apparente à un studio TV de poche et offre des fonctionnalités comme des un téléprompteur, le sous-titrage automatique, l’édition sur écran vert et bien d’autres. Des espaces de travail partagés sont disponibles, pour facilement collaborer en équipe. Un outil pratique pour les social media managers et les créateurs de vidéos professionnelles.

BIGVU : un outil collaboratif

La création d’une vidéo via BIGVU se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, il est possible d’afficher un teleprompteur, afin d’avoir facilement sous les yeux, le script vidéo ou bien se lancer dans le grand bain sans notes ! Ainsi lorsque la vidéo commence à tourner, le texte apparaît sur l’écran et il est possible de gérer la vitesse de défilement, régler l’éclairage… Quand le script s’arrête, l’enregistrement de la vidéo également.

Pour l’édition vidéo, BIGVU offre une fonctionnalité permettant de couper des moments de la vidéo en fonction des mots prononcés. Il suffit de sélectionner dans le script, là où la vidéo doit commencer et où elle s’arrête.

Des vidéos entièrement personnalisées



Ensuite, pour personnaliser la vidéo, il est possible d’y insérer, un logo, des titres, et des sous-titres. Le script étant déjà intégré, la création des sous-titres se fait automatiquement. Il est également possible d’ajouter des musiques libres de droit, via la bibliothèque de BIGVU. La fonctionnalité Boost Audio, permet d’ajuster les différents niveaux audios.

Enfin, BIGVU permet de transformer un fond vert en quelques secondes. L’ajout d’une image d’arrière-plan se fait facilement, et une vidéo qui tourne en boucle peut aussi être ajoutée. Enfin, pour le côté marketing, à la fin d’une vidéo, une carte professionnelle avec les informations de contact peut être ajoutée. Pour finir et avant de publier la vidéo, il faut choisir le format de la vidéo : vertical, horizontal ou carré.

Côté prix, l’outil est proposé à partir de 69 dollars en fonction des besoins.

Pour 69 dollars, toutes les fonctionnalités, citées ci-dessus sont disponibles, 5 utilisateurs peuvent se servir de BIGVU, sur 10 appareils (2 par utilisateur). Enfin, un espace de travail partagé est disponible. Pour ceux qui auraient besoin de plus d’utilisateurs, d’appareils ou d’un nombre illimité d’espace de travail, deux autres offres sont proposées à 138 et 207 dollars.

