Pour expliquer un process, il est commun de créer de la documentation, via des présentations ou des tutoriels. Ces dernières sont souvent accompagnées de screnshoots, de flèches, d’explications étape par étape, afin de ne rien laisser au hasard. Une manière de faire normale, mais qui prend énormément de temps et peut s’avérer frustrante. Dans une ère digitale, il serait pertinent de trouver une solution plus simple, plus rapide et moins traditionnelle. D’autant plus que pour les personnes lisant le document ou suivant le guide étape par étape, la compréhension du process peut parfois être encore plus complexe que d’avoir quelqu’un à côté pour être guidé.

Minerva est une extension Chrome qui facilite le partage de connaissances, en rendant les instructions cliquables sur n’importe quel site web. Une fois activée, Minerva capture les actions effectuées, et crée automatiquement la documentation, via un lien partageable avec les instructions cliquables integrées. Un outil pratique, qui permet notamment aux créateurs de documents, de réduire le temps de production des documents de dix fois, voire plus.

Des guides étapes par étapes facilement accessibles

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le fonctionnement de Minerva est assez intuitif. Pour un utilisateur qui doit suivre un process particulier, une pop-up apparait avec les différentes explications. Pour l’aider, des « points » cliquables apparaissent afin de lui indiquer où il doit réaliser une action.

Minerva permet ainsi de partager facilement une expertise ! C’est également un outil très pratique lors de démonstrations produit. L’utilisateur peut suivre facilement les différentes instructions et réalisées les actions en direct. L’extension Minerva est gratuite et permet de créer un grand nombre de « recettes » ou guides. Dans les exemples proposés, on retrouve par exemple activer le Dark Mode sur Facebook en seulement deux clics, trouver son bureau de vote à New York en 10 clics ou encore « permettre une authentification à deux facteurs