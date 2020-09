La deuxième économie mondiale a bel et bien franchi la barre significative des 100 millions d’abonnés 5G, selon les derniers chiffres publiés par China Mobile et China Telecom, deux opérateurs détenus par l’État chinois. Ce chiffre non-négligeable d’abonnés fait de la Chine le plus grand marché de la 5G en nombre de consommateurs, en plus d’être le premier marché du téléphone dans le monde.

Le gouvernement chinois dit travailler de concert avec les opérateurs de réseaux, les fabricants de télécommunications, ainsi que les fabricants d’appareils mobiles, afin de réussir cette transition à la 5G le plus vite possible. En effet, la période “Covid” a grandement perturbé l’économie chinoise et a ralenti la construction des réseaux pour cette nouvelle génération. Désormais, l’Empire du Milieu veut agir, et vite. Il ajoute environ 15 000 nouvelles stations de base 5G chaque semaine, ayant atteint 460 000 pylônes déjà installées en juillet 2020. L’objectif d’ici la fin de l’année 2020 est d’avoir 600 000 pylônes couvrant toutes les villes du pays. Également, la Chine confirme avoir vendu plus de 93 millions de téléphones compatibles avec la 5G depuis le début de l’année, toujours d’après les statistiques publiées par la CAICT. En août, les téléphones 5G représentaient 60% du total des ventes.

Le passage de la Chine à la 5G s’est fait à vitesse grand V, tandis que la France rame. Le « pays des Lumières » décrit par Emmanuel Macron dernièrement à la salle des Fêtes de l’Elysée, est nettement en retard comparé au reste de l’Europe et du monde. Les autres pays européens disposent déjà de réseaux 5G commerciaux. Par exemple, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Lettonie ont déjà mis en place des offres qui permettent aux consommateurs d’utiliser la 5G.

Dès la fin du mois, l’attribution des fréquences sera terminé, malgré la réticence des écologistes, qui demandent un moratoire immédiat, et un débat démocratique approfondi. Les récalcitrants de la 5G s’alarment contre la menace que cette nouvelle technologie pourrait avoir pour l’environnement, ou pour la santé de tout un chacun.