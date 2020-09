Les méthodes de collaboration évoluent. En France comme dans le reste du monde, les attentes des salariés ne sont plus les mêmes depuis la crise de la Covid-19. Le travail collaboratif s’impose aujourd’hui comme une nouvelle manière d‘interagir, une nouvelle représentation des méthodes de travail, plus intelligente et surtout plus efficiente. Importer et muter vers cette culture collaborative est aujourd’hui un véritable levier pour gagner en efficacité et en agilité.

Cette culture collaborative doit devenir un axe stratégique pour les entreprises qui se projettent en cette période d’incertitude. Pourquoi ? Comment ? C’est tout le propos du dernier livre blanc édité par l’entreprise SharePlace.

Quand le collaboratif renforce l’engagement des équipes

SharePlace est une startup française qui a développé la première solution SAAS collaborative basée sur l’intelligence artificielle. La technologie compte aujourd’hui des clients comme Air France, Fitness Park ou encore Nexans.

Fort de son expertise, l’entreprise propose un livre blanc où elle trace les contours d’une nouvelle ère des méthodes de travail, celle du collaboratif. SharePlace est convaincue que nous entrons dans un nouveau paradigme symbolisé par la généralisation du télétravail. Si la crise du coronavirus a plongé le monde dans la situation inédite du confinement, l’adaptation des organisations et la marche forcée vers la transformation digitale doit être observée sous le prisme de l’effet cliquet. Autrement dit, il n’y aura pas de retour en arrière.

Dans son livre blanc, SharePlace explique et détaille comment les entreprises se sont agencées à cette situation et comment celles-ci se projettent pour les mois à venir.

Bien que de plus en plus plébiscité par les salariés, le travail collaboratif apporte son lot de bouleversements, parfois mal perçus par les dirigeants. SharePlace tente d’apporter des réponses aux questions profondes que se posent les entreprises en matière de méthode de travail : est-ce qu’un salarié travaille aussi bien de chez lui ? N’est-il pas distrait par les activités annexes qu’il pourrait réaliser ? Les équipes arriveront-elles à mener un projet de bout en bout avec la même efficacité ?

En réalité, cette pratique renforce l’engagement des salariés autour d’un projet commun. Comme souligné dans le livre blanc, les réseaux sociaux d’entreprise et les plateformes collaboratives sont alors au cœur des conversations et des échanges professionnels entre les équipes.

L’adoption de nouvelles technologies s’impose

Pour adopter une culture collaborative, la mise en place de nouveaux outils est indispensable : Intranet, réseau social d’entreprise, service de messagerie, outil de gestion de projet, plateforme collaborative…les possibilités sont nombreuses. Chaque entreprise doit trouver le bon appariement entre technologies et besoins concrets propres aux spécificités de l’organisation. Comme l’explique SharePlace, le choix ne doit surtout pas être laissé au hasard. Ce livre blanc permet de mieux cerner les éléments clés pour choisir la bonne combinaison technologique et ainsi développer le potentiel de ses équipes.

Travailler de manière collaborative offre des vertus insoupçonnées, tant pour les managers que pour les salariés : décloisonnement de l’information, développement de l’adhésion des équipes, meilleur confort de travail, mais également plus de productivité et d’agilité.

Dans son livre blanc, SharePlace aborde également la question du management au sein des organisations qui adoptent ce type de culture. La seule mise en place d’un outil ne suffit pas à assurer l’efficacité des équipes. Les managers doivent identifier les nouveaux comportements attendus et les compétences à acquérir pour emmener leurs équipes dans cette direction.

Cette transformation vers plus de collaboratif est un processus continu et découle des mécanismes mis en place pour eux-mêmes favoriser l’évolution et l’amélioration des projets mis en place.

Le livre blanc de SharePlace s’articule autour de 4 grands points :

Un état des lieux de l’ère du travail collaboratif dans laquelle nous sommes rentrés ;

Pourquoi le collaboratif doit être un axe stratégique pour les entreprises ?

Les 7 atouts majeurs du collaboratif ;

Un focus sur le constat que la technologie et le collaboratif ne sont rien sans son accompagnement.

Pour enrichir votre vision ou tout simplement obtenir une vue panoramique sur cette thématique, n’hésitez pas à télécharger gratuitement l’ebook “Travail collaboratif : vers une nouvelle ère pour les entreprises”.