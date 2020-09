Amazon a annoncé le 11 septembre 2020 la création d’une nouvelle fonctionnalité pour Alexa baptisée Alexa Print. Elle permet à son utilisateur de commander par la voix l’impression d’un document. À terme, cette fonctionnalité pourrait s’étendre vers de nouvelles possibilités, tant pour les particuliers que les professionnels.

En dictant par la voix, l’utilisateur peut ordonner à Alexa d’imprimer à titre d’exemple sa liste de course, sa liste de tâches, des nouveaux jeux ou autre chose. Amazon affirme qu’il sera également possible de demander l’impression d’une feuille millimétrée ou une feuille lignée au lieu d’une feuille blanche.

Amazon veut étendre la fonctionnalité à d’autres imprimantes

Alexa Print est activée par la voix et doit être connectée au même Wi-Fi que l’appareil Alexa lui-même. La nouvelle fonctionnalité est donc accessible avec les appareils de la gamme Echo et avec les autres grandes marques d’imprimantes telles que HP, Canon, Brother, ou encore Epson. Toutefois, Amazon annonce vouloir rapidement étendre cette fonctionnalité à d’autres appareils.

Miser sur la facilité

Amazon a également annoncé s’être associé avec des sociétés américaines comme Allrecipes et JumpStart Academy dans l’optique de pouvoir imprimer des jeux pour les enfants ou encore des recettes de cuisine. De plus, Alexa Print pourra avertir l’utilisateur du manque d’encre dans l’imprimante tout en lui proposant de commander une autre cartouche d’encre. Bien que cette fonctionnalité soit davantage orientée pour les utilisateurs.

Dans un futur proche Amazon pourrait étendre son champ de compétences avec plus de Skills ou se tourner vers les entreprises utilisant Alexa for Business et leur permettre notamment de gagner en productivité