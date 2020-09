Watch Together est disponible depuis le 14 septembre aux États-Unis. Cette fonctionnalité permet à un groupe de personnes, qui ne se trouvent pas physiquement dans la même pièce, de regarder une vidéo ensemble, à travers Messenger.

Le co-visionnage maintenant disponible avec Watch Together

Tous les contenus présents sur Watch peuvent être consommés sur Watch Together, directement depuis Messenger. Cela comprend donc les programmes originaux, les téléchargements des utilisateurs, les contenus des créateurs, ou encore les flux en direct. Watch Together peut permettre à 50 personnes de visionner une vidéo ensemble, dans une même conversation Messenger. Nul doute sur le fait que cette fonctionnalité a été encouragée par la pandémie de Covid-19.

Hulu, Plex ou encore Amazon Prime Video ont tous adopté des fonctionnalités de co-visionnage similaires. Netflix a également développé l’application Netflix Party pour permettre à ses utilisateurs de se retrouver virtuellement pour partager un film ou une série. C’était en revanche une volonté de longue date chez Facebook que de développer cette fonctionnalité. La crise de la Covid-19 n’a fait qu’accélérer le déploiement de Watch Together. En effet, il y a deux ans, lors de la conférence F8 de 2018, Facebook dévoilait déjà son intention de développer une expérience de co-visionnage sur Messenger.

Messenger deviendra-t-elle une super-application ?

Pour parvenir à un service de qualité, Facebook a dû surmonter quelques défis techniques. Dans un premier temps, Watch Together se connecte au CDN de Facebook Watch pour faire entrer les vidéos sur Messenger. Un système pour permettre une synchronisation parfaite entre les flux des différents utilisateurs d’une même vidéo a été développé. Difficile quand une personne vivant en zone urbaine et une autre à la campagne avec une mauvaise connexion, décident de se lancer dans le co-visionnage. La règle est la suivante : chaque utilisateur doit voir exactement la même chose.

Tous les participants à la conversation peuvent participer au choix de la vidéo. Cela signifie qu’il n’y a pas qu’une seule personne qui pilote l’expérience pour les autres. Tous les utilisateurs sont acteurs. Chacun peut également s’arrêter dans la vidéo, faire une pause ou accélérer en avant ou en arrière. Avec Watch Together, les possibilités sont infinies. On peut par exemple imaginer le potentiel pour un professeur de sport.

Après le lancement récent de Messenger Rooms, Facebook continue de travailler sur son application de messagerie pour en faire un outil complet. Peut-être qu’un jour Messenger deviendra comme WeChat une super-application, dans laquelle nous pourrons tout faire. Nous n’en sommes plus très loin. Le géant des réseaux sociaux précise que la fonctionnalité Watch Together commencera à être déployée à l’échelle mondiale sur iOS et Android d’ici quelques mois.