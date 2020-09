Pour développer sa visibilité, faire parler de soi ou tout simplement augmenter l’efficacité du bouche à oreille, certaines entreprises lancent des programmes ambassadeurs. Ainsi, des particuliers ou bien des influenceurs sont contactés et engagés pour faire la promotion d’un service, d’un produit ou tout simplement d’une marque. Gérer un programme ambassadeurs peut vite devenir une tâche complexe entre les échanges, le suivi des actions etc.

BrandChamp est une plateforme tout-en-un qui facilite la création de programme ambassadeur et permet l’automatisation de plusieurs tâches. Il est ainsi possible de suivre les actions des ambassadeurs et voir s’ils ont réalisé leur objectif du mois. Un outil complet et pratique pour les équipes marketing et e-commerce !

BrandChamp : du recrutement à la gestion des ambassadeurs

Le fonctionnement de BrandChamp est le suivant. Pour lancer un programme ambassadeur, il faut trouver des ambassadeurs. Pour cela, BrandChamp offre la création de formulaires personnalisées avec différents champs, obligatoires ou non. Le formulaire peut ensuite facilement être intégré sur un site ou bien le lien peut être ajouté sur les réseaux sociaux, une landing page ou dans un mail. Toutes les candidatures sont ensuite regroupées dans l’outil, qui offre un suivi de ces dernières.

Une fois un ambassadeur recruté, il obtient un lien vers son propre portail. Ce dernier peut être personnalisé avec leurs informations personnelles ainsi que leurs informations de paiement. C’est également via ce portail, que les ambassadeurs mettent à jour leur activité, les tâches en cours et que leurs actions sont validées, ainsi que leur nombre de points. Chaque tâche équivaut à un nombre de points. Pour chaque activité, des indications peuvent être précisées, ainsi que la récompense. Via le portail, les ambassadeurs peuvent soumettre des preuves, indiquant qu’ils ont bien réalisés une tâche, comme par exemple, poster un lien ou une photo sur les réseaux sociaux.

Un outil complet et personnalisable

Le catalogue de récompenses, permet lui d’indiquer quelles actions permettent d’obtenir quoi : des cartes cadeaux, des remises ou bien de l’argent réel.

Le tableau de bord indique les performances des programmes ambassadeurs en temps réel. La section « Rapports » offre des données sur les ventes réalisées, via quel ambassadeur, et et par quel canal.

BrandChamp est un outil payant, accessible à vie à partir de 79 dollars au lieu de 2106 dollars.

L’offre Single inclut toutes les fonctionnalités ci-dessous et permet de recruter jusqu’à 2000 ambassadeurs, définir 10 activités, 10 récompenses et permet à 5 administrateurs de gérer l’outil BrandChamp pour 79 dollars au lieu de 2106 dollars.

L’offre Double aide à recruter jusqu’à 5000 ambassadeurs, créer 15 types d’activités et récompenses et donne un accès à BrandChamp à 10 administrateurs pour 158 dollars au lieu de 2808 dollars. Enfin, Multiple, proposée à 237 dollars et non 4428 dollars, permet de recruter jusqu’à 10 000 ambassadeurs, créer 20 types d’activités et récompenses !

Un outil pratique qui permet de créer différents types de programmes ambassadeurs ou de campagnes d’influence marketing, et de les gérer au sein du même endroit.

