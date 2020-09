À l’heure où la plupart des événements musicaux à travers le monde sont annulés en raison du Covid-19, Epic Games souhaite faire de Fortnite un passage incontournable pour les artistes en tournée, rapporte The Verge. Pour cela, le jeu vidéo qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde a prévu d’organiser de plus en plus de concerts in-game, offrant ainsi une importante visibilité aux artistes, tout en créant des expériences inédites pour ses utilisateurs.

Fortnite souhaite devenir un passage obligatoire pour les artistes en tournée

Par le passé, Fortnite s’est illustré dans l’organisation de concerts en ligne avec, notamment, les performances de Marshmello, de Diplo, de Steve Aoki, de Deadmau5 ou encore de Travis Scott, qui a rassemblé à lui seul plus de 12 millions d’utilisateurs. Un chiffre impressionnant qui témoigne du savoir-faire d’Epic Games pour créer des événements fédérateurs, uniques et inédits dans l’univers du gaming.

Un talent que le studio compte bien continuer d’exploiter, en organisant de plus en plus de concerts au sein de sa plateforme. Ainsi, dès ce mois de septembre 2020, plusieurs événements musicaux se tiendront au sein du jeu. Le coup d’envoi de cette série a d’ailleurs été lancé par Dominic Fike, dans un concert s’étant tenu 12 septembre dernier. Les suivants auront lieu les 19 et 26 septembre 2020, et seront hébergés sur l’île Fête Royale, qui est l’espace dédié aux événements festifs au sein du jeu.

Epic Games ouvre un studio spécialement dédié aux concerts in-game

Afin de faciliter l’organisation de concerts au sein de son jeu, Epic Games a ouvert un véritable studio à Los Angeles qui permettra de capter les performances des artistes, et de les retransmettre dans Fortnite. Pour Nate Nanzer, l’homme qui est en charge des partenariats pour le Battle Royale, l’ouverture de ce studio est un moyen de faire du jeu un passage obligé pour les artistes en tournée : « Si vous êtes en tournée, vous pouvez vous arrêter sur la scène de Fortnite. C’est un moyen unique de se produire devant un public que vous n’auriez peut-être pas atteint autrement« .

Une déclaration d’autant plus vraie à l’heure où les musiciens du monde entier se voient en proie à d’importantes difficultés quant à l’organisation de leurs concerts en raison du Covid-19.