Pour une gestion optimale de Twitter et pouvoir suivre tout ce qui s’y passe, nombreux sont ceux à utiliser TweetDeck. Cet outil aussi disponible sous forme d’application permet de visualiser plusieurs fils au sein d’une meilleure interface. L’objectif étant de tirer le meilleur parti de Twitter !

Pour ceux qui utilisent Reddit, il n’existe pas d’outils similaires, enfin à présent si !

Il y a un mois environ, Deck for Reddit a été mis en avant sur Product Hunt. Cet outil se décrit comme alternative à la navigation à Reddit. Deck for Reddit est optimiser pour une utilisation sur desktop. Le créateur de l’outil, Charles Yang explique avoir été frustré avec l’UX web de Reddit, c’est pourquoi il a créé Deck for Reddit. L’outil est d’ailleurs pour le moment disponible en version bêta.

Pour une utilisation de Reddit plus productive

Deck for Reddit est un outil gratuit, qui rend ainsi l’utilisation de Reddit, plus simple et pratique. Les utilisateurs de Deck for Reddit, semble conquis. Ils peuvent désormais voir tous les subreddits, qu’ils ont rejoint sur une même page. Sur la gauche de l’écran, tous sont visibles avec une icône. En cliquant sur l’une d’entre elles, on atterrit directement sur le subreddit en question.

Le fonctionnement de Deck for Reddit est très simple. Il suffit dans un premier temps de connecter son compte Reddit à l’outil. Ensuite, le tableau de bord se charge, avec les différents subrredits auxquels on est abonnés. Sur le côté gauche, il est possible d’ajouter d’autres subreddits ou encore la boîte de réception en cliquant sur le bouton +. Dans chaque subreddits, il est possible de trier les messages en fonction de trois filtres « hot, new, top », d’afficher tous les commentaires, mais aussi de répondre aux commentaires, de sauvegarder des messages etc. La mise en page du tableau de bord peut également être modifiée. Plusieurs comptes peuvent être ajoutés sur Deck for Reddit. Deck for Reddit propose également un mode sombre.