Lancement officiel de Facebook Campus

Il y a quelques mois, la twittos Jane Manchun Wong (@wongmjane) découvrait les prémices d’une nouvelle fonctionnalité sur Facebook. Aujourd’hui ça y est, le géant des réseaux sociaux annonce officiellement le lancement de Facebook Campus : un espace conçu pour permettre aux étudiants d’échanger avec leurs camarades.

Facebook Campus : la réponse à la pandémie de Covid-19 ?

Quand on voit Facebook Campus, on pense évidemment aux premières années de Facebook, ce réseau social destiné uniquement aux étudiants des grandes écoles américaines. C’est une sorte de retour aux sources pour Facebook qui souhaite permettre aux étudiants des universités du monde entier de bénéficier d’un espace dédié pour échanger sur des sujets d’intérêt commun. Un outil parfaitement adapté à l’année scolaire que nous venons de démarrer, qui risque d’être particulièrement morcelée en raison de la pandémie de Covid-19.

Cela ne vous aura pas échappé, les étudiants de tous les pays sont confrontés cette année à de nouveaux défis. Certaines universités ou écoles ont même fait le choix de se tourner uniquement vers une forme d’apprentissage à distance. Partiellement, ou à temps plein sur certains campus. Ne pas se voir peut poser de sérieux problèmes quand il s’agit d’acquérir de nouvelles compétences. Avec Facebook Campus, les étudiants américains vont pouvoir rester connectés à la vie universitaire et échanger avec leurs camarades sur une plateforme dédiée.

Un retour aux sources pour Facebook

La promesse de Facebook Campus est « d’aider les étudiants à nouer et à entretenir une relation, même s’ils sont loin de leur université ». Dans le détail, Facebook Campus sera une section dédiée directement sur l’application Facebook. Les étudiants devront créer un profil Campus à l’aide de leur adresse e-mail étudiante. Ensuite des informations telles leur domaine d’étude, le détail de leurs cours, leur ville d’origine seront demandées. Une fois que l’étudiant aura créé son profil Campus, il pourra choisir de rejoindre des groupes de son école, découvrir les événements qui ont lieu sur son campus, etc.

Au-delà des événements et des actualités de votre campus, l’idée est aussi de pouvoir créer des relations directement depuis Facebook Campus. Pas facile virtuellement me direz-vous, mais pandémie de Covid-19 oblige… Un « annuaire des camarades de classe » sera créé sur chaque campus pour faciliter la recherche et la rencontre de nouvelles personnes. On est clairement très proche de la toute première version de TheFacebook.com à Harvard. Dans cette nouvelle version, les étudiants peuvent trouver leurs camarades par classe, par matière, par année, etc. Une trentaine de campus américains sont déjà concernés par le lancement de Facebook Campus.