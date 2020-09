Au quotidien il est essentiel de créer du contenu pour ne pas être oublié ! Photos, mèmes, vidéos, GIFs, articles, plusieurs possibilités existent. Cependant, dans le cadre des photos et vidéos, il faut parfois faire appel à un expert, ou en tout cas une personne à l’aise avec les retouches, le montage et faisant preuve de créativité. Il existe aussi des solutions simples à prendre main, comme Canva !

L’outil du jour, PixTeller est une alternative à Canva. L’outil permet aux marketeurs et Social Media Managers de créer du contenu de qualité, des images, des vidéos, des GIFs à destination d’un site web ou des réseaux sociaux. Un grand nombre de templates, photos et polices d’écrites sont disponibles afin de créer un contenu entièrement personnalisé. Plus de 1500 photos et illustrations, plus de 100 000 formes et 120 polices d’écritures sont mis à disposition.

Un outil qui ne demande aucune compétence technique

Une fois sur la plateforme, accessible via navigateur, il est possible de créer des logos, GIFs, publicités et bien d’autres contenus, sans avoir de compétences particulières en design. Des templates pré-faits sont disponibles, ainsi qu’un éditeur de photo. Les dimensions peuvent être modifiées afin de s’adapter à un réseau social en particulier ou à un site. Un outil de redimensionnement intelligent est disponible et permet de redimensionner automatiquement les photos, sans dégrader la qualité.

Il est également possible d’ajouter des animations afin de passer d’un contenu statique à un contenu animé. L’arrière-plan peut être animé, le texte etc.

Les contenus créés sont stockés dans l’outil et peuvent être téléchargés dans la taille et le format de son choix, à savoir MP4, GIF, WEBP…

Grâce à Appsumo, il est possible de bénéficier d’une licence pour un utilisateur à 49 dollars au lieu de 144 dollars. Cette dernière permet de télécharger les contenus créés au format PNG, JPG, ou PDF, d’obtenir des PNGs transparents, profiter d’un nombre illimité de vidéo animées etc.

