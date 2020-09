De 2005 à 2014, Keith Alexander a occupé le poste de directeur de la National Security Agency, autrement dit la NSA. Il a notamment été impliqué lors du scandale, en 2013 des programmes de surveillance de la NSA, rendus publics par le lanceur d’alerte Edward Snowden. Aujourd’hui, Amazon a annoncé que l’ancien général rejoignait son conseil d’administration. Il va apporter au géant de l’e-commerce une expertise nouvelle, notamment dans les contrats de défense.

Étant directement impliqué dans les affaires des systèmes de surveillance généralisés dénoncés par Snowden, l’arrivée de Keith Alexander au conseil d’administration d’Amazon a beaucoup fait parler. Même s’ils pourraient prochainement être abandonnés, ces systèmes collectaient des données et celles-ci compromettaient les systèmes de Google, Microsoft, Yahoo, ou encore Facebook.

Les données d’Amazon étaient donc épargnées, et l’arrivée récente de l’ancien patron de la NSA dans l’entreprise, plus précisément au sein du comité d’audit de la société, n’a pas laissé Edward Snowden indifférent. Sur twitter, il a indiqué qu’Alexander était personnellement impliqué et responsable des programmes illégaux de surveillance de masse, et que cette précédente implication pourrait avoir de lourdes conséquences à l’avenir lorsque l’on sait qu’Amazon, à travers Amazon Web Services (AWS), héberge 6% des sites web dans le monde.

🚨🚨 It turns out « Hey Alexa » is short for « Hey Keith Alexander. » Yes, the Keith Alexander personally responsible for the unlawful mass surveillance programs that caused a global scandal. And Amazon Web Services (AWS) host ~6% of all websites. 🚨🚨https://t.co/6hkzsHjxh9

— Edward Snowden (@Snowden) September 9, 2020