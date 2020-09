Les influenceurs ont aujourd’hui un impact important dans le quotidien de nombreuses personnes. Adorés, détestés, controversés les influenceurs servent également aux marques, grâce au marketing d’influence. La mise en place de ces campagnes demandes du temps, car il faut trouver des influenceurs pertinents, avec une audience similaire, de vrais abonnés, un taux d’engagement cohérent etc. Une fois trouvés, il faut mettre en place la campagne et suivre les statistiques de cette dernière pour analyser les résultats.

Il existe sur le marché des outils regroupant toutes ses fonctionnalités, comme HypeAuditor. HypeAuditor est un outil qui permet de trouver des influenceurs, obtenir un grand nombre d’informations sur leur communauté, et permet la mise en place de campagnes d’influence. HypeAuditor est l’outil de référence pour évaluer la qualité d’un influenceur et de sa communauté et ainsi faire la différence entre les vrais influenceurs et ceux achetant des abonnés, des likes etc.

Un outil pour trouver l’influenceur idéal

HypeAuditor permet de trouver les influenceurs pertinents sur Instagram, TikTok et YouTube, parmi plus de 10 millions de profils. Afin d’identifier les plus intéressants, de nombreux filtres sont proposés comme l’âge, le genre, la langue, la localisation ou encore la catégorie de l’influenceur, mais également des informations sur son audience ou encore le taux d’engagement, le taux de croissance…

Des rapports complets sur les influenceurs

D’un simple clic et grâce à HypeAuditor, il est possible de vérifier la qualité d’un compte. Il suffit d’entrer le compte Instagram de la personne pour obtenir un rapport avec plus de 35 indicateurs sur ce dernier et détecter d’éventuelles fraudes.

Grâce à l’IA, HypeAuditor fournit des solutions de tracking pour suivre les performances des campagnes facilement, avec des données pertinentes, mais aussi pour tracker et comparer des comptes !

HypeAuditor est un outil payant proposant diverses formules en fonction des besoins !