Avec ce lancement ambitieux, E-Commerce Nation bouscule les codes de la formation en plein contexte d’explosion du travail à distance. Entrepreneurs, retailers, chefs de projet e-commerce, responsables e-commerce, en agence ou chez l’annonceur… les professionnels du digital voient dans l’e-commerce comme un véritable levier de résilience à la crise économique et d’ouverture à de nouvelles opportunités business.

Et pour cause, le contexte est aujourd’hui largement favorable au e-commerce, avec une hausse de 70 % de la navigation internet et 2,4 millions de nouveaux consommateurs français séduits par l’e-commerce au moment du confinement.

Gratuite (au départ), disponible en 1 clic et offrant pas moins de 30 heures de formation en vidéo : qu’est-ce que la plateforme Academy E-Commerce Nation ?

Academy E-Commerce Nation, la plateforme qui révolutionne la formation au e-commerce

Un concept innovant, accessible et pratique

La plateforme mise en ligne le 9 septembre apporte un vent de fraîcheur aussi bien dans le milieu du e-commerce que dans celui de la formation en ligne.

Elle propose ainsi de la vidéo à la demande 100 % en ligne en click-to-learn. Au total, ce sont 75 vidéos ciblées de 10 minutes qui permettent d’apprendre quotidiennement, avec un rythme qui s’adapte aux contraintes de chacun.

« Le principe est simple, notre plateforme de vidéo à la demande propose d’explorer 75 vidéos réparties en 4 saisons pour devenir un stratège du e-commerce et ainsi permettre aux apprenants de développer leurs rentabilité et leurs employabilité au bout des 30h », détaille Nicolas J. Chevalier , CEO de E-Commerce Nation

Ce choix est parfaitement adapté aux ambitions de l’entreprise française, qui souhaite que cette formation aide les professionnels qu’ils soient à la recherche d’une montée en compétences ou confirmés et souhaitant actualiser leurs connaissances, à acquérir une vue holistique du e-commerce et maîtriser ce domaine qui évoluent rapidement, en utilisant une approche pédagogique innovante.

La proposition de valeur est simple : offrir la possibilité de se former de manière qualitative au e-commerce à l’aide de vidéos au rythme de 10 minutes chaque jour, sans aucune publicité, de façon à la fois simple et instantanée.

“Depuis le lancement E-Commerce Nation, nous accompagnons de nombreux professionnels dans la consolidation de leurs compétences et connaissances. La création d’un programme de formation 360° était donc une suite logique, une réponse aux nombreuses demandes de notre communauté.” Nicolas J. Chevalier.

Qui dit contexte exceptionnel, dit moyens exceptionnels

La plateforme Academy E-Commerce Nation est une réponse directe à l’épidémie de COVID-19 qui oblige les industries les plus impactées comme le retail à se réinventer rapidement et efficacement. La transformation digitale n’est plus un projet long terme pour ces acteurs du commerce, c’est une priorité.

C’est donc forte de 5 ans d’expertise en e-commerce que E-Commerce Nation décide de lancer son “Netflix du E-Commerce”, la plateforme qui combine les meilleures méthodes de formation actuelles avec les compétences indispensables au e-commerce moderne.

Le tout, de manière fluide, simple et réellement accessible pour l’utilisateur.

Le programme exhaustif et interactif d’une formation e-commerce à 360°

3 grands axes pour aborder le e-commerce dans sa globalité

L’apprenant qui se lance sur la plateforme commence bien sûr par un retour aux sources, une introduction détaillée sur les bases du e-commerce.

Dans un second temps, il obtient toutes les clés pour construire de zéro une stratégie e-commerce pérenne et solide : veille, personas, financement, etc.

Ce n’est qu’en troisième et dernière partie que sont abordées les sujets fondamentaux que sont la logistique et le référencement, principales problématiques en e-commerce.

À la manière du compositeur Vivaldi, E-Commerce Nation a décidé de diviser ce projet en 4 saisons (dans lesquelles sont réparties les vidéos) :



Saison 1 : Définir son e-commerce et sa stratégie

: Définir son e-commerce et sa stratégie Saison 2 : Piloter son e-commerce

: Piloter son e-commerce Saison 3 : Développer son e-commerce

: Développer son e-commerce Saison 4 : Optimiser son écosystème e-commerce

Des objectifs pédagogiques ambitieux et exigeants

Avec les 30 heures de formation proposées sur la plateforme et tous les bonus complémentaires, le (futur) e-commerçant deviendra capable de :

Définir les spécificités d’une boutique en ligne vis-à-vis des attentes de son marché ;

Mettre en ligne des produits, réaliser ses mises à jour et les mettre en avant ;

Le pilotage de votre projet, de la conception à la mise en production du site e-commerce ;

Organiser la logistique d’un projet e-commerce ;

Gérer l’animation commerciale d’une boutique en ligne, maîtriser les principaux leviers webmarketing online ;

Comprendre les bases de l’architecture informatique et lier un e-commerce à d’autres solutions IT de type ERP, CRM ou PIM ;

Appliquer les dispositions légales du e-commerce et de la gestion des données (RGPD).

En résumé : un programme bien fourni, dense et plutôt bien adapté aux dernières tendances du e-commerce.

De nombreux bonus en plus de 30 heures de vidéos de formation

En plus des 75 vidéos, l’utilisateur a également accès à des bonus divers et variés :

un slack communautaire qui réunit les passionnés de e-commerce également passés par Academy E-Commerce Nation ;

des ressources premium (modèle de business plan, tableau de bord de kpis, etc.) ;

un rendez-vous hebdomadaire de questions-réponses ;

un certificat de fin de formation.

Une formation e-commerce complète 100 % gratuite, vraiment ?

Si la plateforme est dans un premier temps gratuite, l’ensemble de ses contenus ne sont pas totalement accessibles gratuitement. Les 10 premières vidéos de la formation sont en effet gratuites et permettent aux internautes de découvrir la qualité et l’innovation de la plateforme. A l’issue de ces premières vidéos, l’utilisateur est alors libre de poursuivre la formation, s’il est convaincu de la valeur de la plateforme, ou de s’en aller.

La plateforme est alors accessible à partir de 99 euros par mois sur abonnement ou à 199 euros par mois sans engagement.

La start-up normande devenue le 1er web media du e-commerce en France et en Europe deviendra-t-elle la 1ère plateforme de formation e-commerce en Europe… voire au monde ? Les planètes semblent alignées. Découvrez dès maintenant Academy E-Commerce Nation et formez-vous au e-commerce en un clic.