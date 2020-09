La gestion de la relation client englobe de nombreuses étapes ( avant-vente, suivi commercial, marketing, service après-vente …) et gérer toutes ses tâches efficacement peut vite devenir compliqué sans les bons outils.

Lorsque vous multipliez les outils pour gérer les différentes étapes de la relation client cela a un coût et peut vite devenir inefficace, vous perdez du temps à jongler entre vos différents outils et pouvez manquer de visibilité sur les informations clés.

Adopter une solution CRM complète vous permet d’automatiser les processus et d’améliorer considérablement votre gestion de la relation client.

Fidéliser vos clients

Vous pouvez regrouper toutes les données essentielles sur vos clients. La centralisation des informations facilite l’analyse des besoins afin de proposer à vos clients l’offre la plus adaptée. Le travail entre les différents services est également facilité grâce à un accès partagé à l’information ( historique des échanges, calendrier partagé…).

Transformer directement vos devis en commandes et factures

Vous pouvez gérer votre processus de vente du devis à la facturation et à l’encaissement. Afin de conclure vos ventes plus rapidement, Blue note systems intègre un système de signature électronique des devis, contrats.

Toutes les informations clients sont disponibles dans l’application. Vous pouvez suivre et anticiper les demandes clients.

Intégrer le CRM et le marketing

L’intégration avec une solution de marketing automation vous permet d’avoir une visibilité sur les dernières actions marketing et savoir si vos prospect et clients sont intéressés par vos communications.

Vous pouvez suivre les résultats de vos campagnes et gérer vos listes de cibles directement dans le CRM.

Suivez les demandes clients

La solution CRM vous permet de disposer de toutes les informations du parcours de vos clients. Vous pouvez consulter les tickets dans le CRM.

Solution adaptée à votre métier

Le choix d’une solution tout spécialement adaptée à votre métier permet de gérer vos processus métier et les intégrer dans votre processus de vente.

Pour les organismes de formation, Blue note systems a développé un ensemble de modules de gestion de la formation qui permet d’intégrer au CRM la gestion administrative des formations.

La solution permet notamment la gestion des formations, le suivi des inscriptions, la génération des documents de formations ( convention, attestations de présences…), la production du bilan pédagogique.

Par ailleurs, la solution permet également de gérer les feuilles d’émargement en ligne avec la signature depuis un smartphone ou une tablette.

Blue note systems propose une solution complète intégrée avec vos applications tierces qui vous permet de stimuler la performance et gérer l’expérience client.