Il n’y a rien de plus stressant que de savoir qu’un site est inaccessible, qu’il a crashé et qu’on ne peut rien y faire. Les internautes vivent une mauvaise expérience et pourraient ne plus revenir sur le site et sans compétences techniques, impossible de régler le problème. Le pire serait de recevoir un mail d’un client disant que le site ne fonctionne pas et ne pas s’en être rendu compte avant lui… Il existe sur le marché plusieurs outils de monitoring permettant d’être informé en cas de problème sur le site.

C’est notamment le cas de Better Uptime. Cet outil combine monitoring la gestion des incidents et une page de statut publique, au même endroit. Better Uptime contacte la bonne personne dans une équipe, à la seconde où site web est down. Des captures d’écran de l’incident sont également prises afin d’obtenir le plus de détails possibles sur les erreurs.

Être informé en temps réel des problèmes

Dans un premier temps il faut définir le monitoring. Pour cela, un domaine à tracker doit être ajouté, ainsi que les raisons du tracking : quand une URL n’est plus disponible, ne contient pas tel mot clé ou quand une page ne répond pas à un ping. Ensuite, il faut sélectionner la manière d’être informé en cas d’incident : appel, sms, mail, Slack.

Sur le tableau de bord monitoring, il est possible de suivre en temps réel, l’état du site, les incidents … Quand le site tombe en panne, dans la section incident, il est possible d’obtenir un historique des différents incidents, de connaître la cause, la durée et de voir la personne contactée pour résoudre le problème.

Une rotation des personnes à contacter peut être réalisée, notamment via les applications de calendrier comme Google Calendar. Better Uptime s’intègre à plus de 100 applications, afin de connecter tous les services, comme Zendesk, Grafana ou encore Slack et Datadog.

Enfin, Better Uptime, permet la création de page de statut efficace, indiquant si un problème est présent ou non, ce qui permet de tenir au courant les visiteurs d’un site.

Better Uptime est proposée en promotion via Appsumo, avec un accès à vie à partir de 49 dollars.

L’offre Single à 49 dollars au lieu de 960 dollars permet à une personne d’utiliser Better Uptime, de monitorer 100 sites, créer 5 pages de statut et profiter de 50 calls par mois et 30 SMS. Pour 98 dollars, 5 personnes peuvent utiliser l’outil. Enfin, pour 147 dollars et non 3 600 dollars, 10 utilisateurs peuvent prendre en main Better Uptime, créer 20 pages de statut …

