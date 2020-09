Pour facilement se représenter les choses, il est commun de créer des diagrammes de réseau. Ces derniers permettent de voir les différentes connexions entre divers éléments, notamment dans la configuration d’un réseau informatique. Ainsi il est possible de savoir quel appareil est connecté à quoi, et les diverses interactions. Ce genre de diagramme permet de prévoir l’évolution d’un réseau et surtout d’avoir un aperçu quasiment réel de la structure dans la vraie vie.

Isoflow est un outil gratuit, disponible en ligne et qui propose de créer gratuitement des diagrammes de réseau, avec un design isométrique, à savoir un design en 3D où les lignes de perspectives ne sont pas visibles. Aucune installation n’est nécessaire et la création se fait rapidement. Un outil pratique pour créer des diagrammes à destination d’une présentation ! La création d’un diagramme se fait très facilement et les diagrammes créés via Isoflow sont compréhensibles par tous.

Une création de diagrammes de réseau rapide !

Une fois sur Isoflow, Il suffit de sélectionner et insérer les icônes de son choix. Plusieurs options sont disponibles et correspondent à des noeuds : serveur, base de données, ordinateur, utilisateur, mail, appareil mobile. Ces dernières peuvent être déplacées n’importe où dans l’espace. Ensuite, il est possible d’ajouter des connecteurs et de renommer le label de l’icône.



Le diagramme peut être exporté au format SVG. En créant un compte gratuitement, sous Isoflow, il est possible de retrouver facilement tous les diagrammes créés.D’ici quelques semaines, des icônes pour AWS et d’autres services seront disponibles sur Isoflow.