C’est sur son blog que Twitch a annoncé le lancement de Watch Parties pour les créateurs du monde entier, après plusieurs mois de test en bêta fermée. Pour rappel, cette fonctionnalité permet aux streamers d’organiser des séances de cinéma virtuelles avec leurs abonnés, en diffusant du contenu Amazon Prime Vidéo en direct sur leur chaîne.

Twitch rend Watch Parties accessible aux créateurs du monde entier

L’ensemble des streamers Twitch ont désormais accès à Watch Parties. Dès à présent, ils pourront donc utiliser cette fonctionnalité pour diffuser en direct sur leur chaîne des films ou des séries hébergés sur Amazon Prime Vidéo et ainsi organiser de véritables séances de cinéma avec leur communauté. Twitch précise que les spectateurs du monde entier pourront rejoindre ces sessions, à condition que “le titre visionné soit disponible dans leur région avec un abonnement Prime ou Prime Video“.

Aussi, les streamers pourront continuer d’afficher leur visage pendant la diffusion de l’oeuvre grâce à un encart prévu pour leur webcam, directement implanté au-dessus du chat. Enfin, les spectateurs pourront, de leur côté, continuer à “montrer leur soutien comme ils le feraient normalement avec des Bits ou des abonnements“.

Pour profiter de cette fonctionnalité, c’est simple : les streamers devront d’abord ajouter l’action rapide “Séances ciné” à leur gestionnaire de stream, puis lier le tout à leur compte Prime ou Prime Vidéo. Une fois cette configuration effectuée, ils pourront alors choisir un film ou une série dans Prime Vidéo et activer leur webcam et leur micro. Finalement, ils devront lancer “Séance ciné” en live afin d’en profiter avec leur communauté.

Toutefois, notons que le lancement de Watch Series ne concerne pour l’instant que la version desktop de l’application. Twitch précise : “Nous travaillons pour rendre les Séances ciné visibles sur les appareils mobiles, et nous espérons rendre cette fonctionnalité disponible dans les mois à venir“.

Amazon ressert les rangs entre ses divers services de divertissement

Cette fonctionnalité arrive en même temps que l’intégration de Twitch à Amazon Music, un timing qui prouve une nouvelle fois le désir d’Amazon de créer une passerelle entre tous ses services de divertissement, tout en tirant le meilleur de son service de streaming en étendant notamment son champ d’action bien au-delà du territoire des jeux vidéo. C’est d’ailleurs cette même stratégie qui a poussé à la création d’une catégorie “sport traditionnel” au sein de la plateforme.

Il faut dire que Twitch continue d’enregistrer des records, avec notamment 5 milliards d’heures de visionnage enregistrées pour le seul second trimestre 2020. Pour Amazon, l’opportunité est trop belle : il est primordial de capitaliser sur ce service qui connaît une ascension spectaculaire, en continuant de le faire évoluer pour attirer une cible encore plus large et aux intérêts divers et variés.