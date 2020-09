Figma est un outil de conception utilisé par de nombreuses équipes de design. Il permet la création d’interfaces pour le web et le mobile et est disponible dans le navigateur, mais aussi sous forme d’application.

Figma répond à l’ensemble des besoins des équipes de production à savoir : la conception, la présentation et le prototypage ! Pour les as de Figma ou les débutants, l’outil du jour devrait être intéressant.

Figma.cool est une plateforme proposant des ressources, des plugins et des articles liés à Figma, le tout gratuitement. Les deux créateurs Yancy Min et Coiven, tout deux développeurs expliquent : “Figma change les règles du jeu grâce à son système de collaboration plus ouvert. Coiven et moi avons réalisé que nous devions prendre une part active à ce mouvement, et même y contribuer. C’est pourquoi nous avons lancé Figma.Cool.”



Une bibliothèque de ressources dédiée à Figma

Figma.cool propose ainsi des ressources comme des exemples de sites, des illustrations, des typographies, des templates, des prototypes ou encore des icônes. Ces ressources sont postées par les deux fondateurs, mais également de nombreux contributeurs. Les concepteurs publient ainsi leurs ressources de conception, notamment UX et UI.

Figma.cool propose également une partie dédiée aux plugins. Cette dernière liste de nombreux plugins facilitant le quotidien des concepteurs et pouvant être utilisée via Figma.

Enfin, une troisième partie est dédiée aux articles et est pour le moment en cours de construction !

Sur Figma.cool, il faut cliquer sur l’icône map pour voir apparaître les textes du site en anglais et non en chinois. Le site offre également un dark mode. Enfin, il est possible de “pin” des ressources, afin de retrouver facilement celles qui sont pertinentes !

Un outil pratique pour les équipes de production et qui permet de trouver facilement de l’inspiration. Toujours en rapport avec Figma, il y a quelques semaines était mis en avant 226 icônes responsives à utiliser sur Figma.