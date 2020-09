Le mardi 1er septembre 2020, Twitter à annoncé une légère mise à jour de son onglet Tendances, également appelés Trending Topics en anglais, abrégé par TT. Sur l’application mobile il se matérialise par une icône en forme de loupe, sur navigateur il s’agit d’un hashtag (symbole dièse). L’objectif de cette mise à jour est de présenter un, ou le Tweet étant le vecteur de discussions. Par exemple, pour mon plus grand plaisir, au moment où j’écrivais cet article, Yann Moix était la tendance la plus populaire sur Twitter. La raison ? Cette sortie dont nous vous laisserons seul(e)s juges : « Les noirs veulent monopoliser la lutte anti-raciste ».

Twitter est certainement le réseau social à privilégier lorsque l’on cherche ce qu’il se passe dans le monde à un instant T. Aucune autre plateforme n’a la capacité de répondre à un tel besoin. Or, certains, sujets en tendances paraissent parfois obscurs, et il est difficile de comprendre la raison de leur mise en avant. Présenter une ou plusieurs publications offrira plus d’éléments de compréhension à l’utilisateur. D’après Twitter, des interrogations liées à un sujet qui remonte en TT étaient publiées plus de 500 000 fois en 2019.

Mieux contextualiser un sujet est une problématique de taille, surtout pour Twitter. D’abord, du fait de la diversité socio-démographique des utilisateurs. Ensuite, à cause de la présence continuelle de robots d’influence ou de trolls. Afin de ne pas voir un sujet transformé, ou l’angle de départ altéré, mettre en avant des explications aidera à éviter quelques dérives.

Concrètement, le fonctionnement est assez simple. Twitter pourra faire apparaitre un tweet pour une tendance remontant dans l’onglet éponyme. Également, pour certains sujets, l’équipe de curation du réseau social va se charger de rédiger une courte description. La mise à jour sera lancée dans les semaines à venir sur l’application Twitter iOS et Android, uniquement en Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Colombie, Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, France, Inde, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis.

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de quelques mesures prises pour mieux informer les utilisateurs sur ce qu’ils regardent. Par exemple, les médias financés par des gouvernements, ou les comptes de personnalités politiques sont désormais présentés avec la mention qui les concerne.