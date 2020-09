L’attention des utilisateurs du web est aujourd’hui sans cesse réclamer. Pour faire la différence et attirer l’oeil, il faut user de diverses techniques afin de faire la différence et convertir un visiteur en client. Encore plus dans les campagnes publicitaires. Ces dernières doivent être rentables. Pour savoir ce qui fonctionne, il est possible de réaliser des études d’eye-tracking pour comprendre comment ces dernières sont perçues. Une solution, qui prend du temps et demande certains investissements.

Pour faire plus simple, il existe des outils comme Attention Insight. Cette plateforme utilise l’intelligence artificielle pour booster les campagnes marketing en générant des cartes thermiques (heatmap) permettant de voir quels éléments vont attirer l’oeil d’un utilisateur. Les campagnes peuvent ainsi être testées avant d’être lancées, afin de mettre en avant les éléments les plus pertinents. Un outil pratique pour les équipes marketing, afin d’évaluer la visibilité des éléments de conception et facilement prendre des décisions.

Créer des designs performants grâce aux heatmaps



Comparer divers designs avec Attention Insight

Le fonctionnement d’Attention Insight est très simple. Il suffit de s’inscrire sur la plateforme, puis d’importer un ou différents designs ou bien coller l’URL d’un site (une fonctionnalité pratique, qui permet par exemple de tester le site d’un concurrent). Ensuite, il faut choisir le “type de design”, à savoir ordinateur, mobile ou bien général et le contenu. L’intelligence artificielle derrière Attention Insight va analyser les divers contenus et fournir des résultats. L’outil va fournir une heatmap afin de montrer les points d’attention du design, vers lesquels l’utilisateur va être attiré.

Les couleurs chaudes, comme le rouge et le jaune sont les zones qui vont attirer l’oeil de l’utilisateur. L’algorithme va automatiquement détecter les CTA, les boutons et d’une manière générale, les éléments susceptibles d’attirer l’oeil de l’utilisateur, afin de calculer un pourcentage d’attention. Le score de clarté, permet lui de comprendre si le design est clair ou s’il est nécessaire de le retravailler, pour une compréhension complète.

L’outil permet ainsi dans le cadre d’un test A/B de prendre une décision rapidement et de pousser la bonne landing page, la bonne campagne sans avoir à la tester avant. Attention Insight est également disponible sous forme de plugin sur Sketch et Adobe XD, ainsi que sous forme d’extension Chrome.

Attention Insight est un outil payant. Grâce à une offre spéciale, l’outil est accessible à vie, via un paiement unique. En fonction des besoins des équipes, trois formules sont proposées :

Single à 59 dollars au lieu de 720 dollars, qui donne accès à Attention Insight à un utilisateur et permet de tester 100 designs par mois

Double affiché à 118 dollars au lieu de 1440 dollars, permet à 3 personnes d’utiliser Attention Insight et de tester 200 designs par mois

Multiple à 177 dollars permet à 6 membres de l’équipe d’utiliser l’outil et de tester 400 designs par mois

