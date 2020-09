Créer un produit et plus particulièrement une application nécessite plusieurs équipes. Les développeurs vont s’occuper de la création en brut de cette dernière, alors que les équipes produits vont réfléchir aux fonctionnalités etc. La collaboration entre les deux équipes peut parfois être complexe, notamment quand cette dernière se fait via des captures d’écran, pour montrer un aperçu des fonctionnalités.

Reploy est un outil qui résout ce problème. Reploy permet aux équipes de configurer facilement des environnements de mise en scène, ou plus simplement des aperçus d’une application web pour chaque demande. Ainsi, il est plus facile pour les équipes produits de voir et tester les nouvelles fonctionnalités. Pour les développeurs, la mise en place de Reploy est très simple.



Tester des choses sans avoir à déployer

L’outil évite ainsi les frictions entre les différentes équipes, les longs calls pour discuter de fonctionnalités et les retours via des captures d’écran !

La configuration de Reploy se fait en trois étapes. La première consiste à se connecter sur Github/Gitlab, afin d’authentifier l’application à son compte Reploy. Ensuite, il faut configurer le projet, c’est-à-dire indiquer les commander qui devraient normalement être exécutées en local. Et voilà ! L’environnement est mis déployé et des liens partageables sont disponibles. Reploy permet de créer des environnements uniques pour chaque fonctionnalité ou chaque nouveautés. Il est ainsi plus simple de recevoir des retours et de réaliser les modifications.

Reploy est un outil lancé il y a quelques semaines. Pour le moment, la facturation se fait via un abonnement basé sur le nombre d’utilisateurs par mois (développeurs et non-développeurs). Sur le site, il est précisé “en fonction de la situation et pour améliorer la situation des clients, nous pouvons prendre en considération le nombre d’environnements concurrents et l’utilisation des ressources par environnement.”

Deux offres sont affichées. La standard, à laquelle il faut demander accès en entrant son adresse mail. Cette dernière permet d’obtenir un lien de prévisualisation pour chaque nouveautés, avoir jusqu’à 10 environnements concurrent, comparer les changements et profiter du support via Slack et par email.L’offre dite Entreprise, comprend toutes les fonctionnalités citées précédemment, ainsi qu’un support prioritaire, un nombre d’environnement concurrent illimités etc.