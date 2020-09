Google et Facebook multiplient les projets de câble sous-marin depuis 2017 vers l’Europe, l’Afrique, l’Asie. L’un de ces projets, qui devait relier le continent américain et Hong-kong a été annulé sous la pression des autorités américaines. Elles craignent que la Chine profite du câble pour espionner les données des citoyens américains.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis ne sont plus à prouver. Elles ont un impact direct dans le secteur des nouvelles technologies avec Tiktok, Huawei, ZTE qui risquent à tout moment l’interdiction du territoire américain. L’interdiction par la FCC, la commission qui chapeaute les communications aux États-Unis, du câble vers Hong-Kong en est un nouvel exemple.

Facebook et Google ont proposé la pose d’un câble léger en 2017. Le 17 juin des agences de sécurités américaines ainsi que le département de la justice ont demandé à la FCC de refuser l’autorisation aux deux géants du numérique. Pour les autorités la Chine aurait les moyens via ce câble d’accéder aux données personnelles de citoyens américains. Dans un tweet le commissaire de la FCC Geoffrey Starcks a confirmé les préoccupations des services de sécurités.

Yesterday, applicants seeking @FCC approval of a US-Hong Kong cable dropped their request after @TheJusticeDept raised nat’l security concerns. I shared those concerns & will continue to speak out. @FCC must ensure that our telecom traffic is safe & secure.https://t.co/mB7ORlk09s

— Geoffrey Starks (@GeoffreyStarks) August 28, 2020