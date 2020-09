Créer du contenu demande de l’inspiration et de la créativité. Sur les réseaux sociaux on trouve différents types de contenus et notamment des contenus statiques. Un tel contenu amène des résultats… statiques ! Pour faire la différence il est donc essentiel de créer du contenu innovant, interactif et original.

Spott est un plateforme qui facilite la création de contenu interactif, de le publier sur différents canaux et ensuite suivre les résultats. Spott permet ainsi d’augmenter la durée des sessions, la valeur moyenne d’un panier et le trafic sur un site, le tout grâce à un contenu interactif. Spott se destine aux créateurs de contenu, aux entreprises dans le e-commerce et aux agences créatives. Spott est par exemple utilisé par des marques comme IKEA, Marie Claire, Ray-Ban etc.

Augmenter les interactions grâce à Spott

Spott part de contenus originaux comme des vidéos, des photos, des affiches et les rend interactifs.

L’outil se divise en trois parties : Media, Assets et Reporting.

La partie Assets correspond aux éléments taggués sur les images et vidéos. Cela peut être des produits, des endroits, des événements, de la musique etc. Pour créer un nouvel asset, il suffit de le nommer, insérer une URL, choisir la langue, ajouter une image et ajouter des champs additionnels, comme le prix etc. Il est également possible de créer un flux de produits afin de ne pas les ajouter à la main.

L’onglet Media permet de transformer un élément en contenu interactif. Il suffit pour cela de glisser et de déposer un call to action, un lien, une vignette du produit . Il est ensuite possible de personnaliser le bouton de différentes manières et décider ce qui se passe lorsqu’un utilisateur clique. Le contenu peut ensuite être intégré à un site ou publier sur les différents réseaux sociaux. Pour les vidéos, le fonctionnement est similaire et permet d’intégrer différents templates de liens.

Le dernier onglet, dédié aux reportings, permet de suivre les différentes données liées aux assets, comme les impressions vidéos, les interactions, les clics etc.

Une offre attractive et à vie

Mis en avant sur Appsumo, il est possible de bénéficier d’un accès à vie à l’abonnement Business de Spott. 3 offres sont proposées. Single à 59 dollars au lieu de 1300 dollars, donne 1 000 crédits par mois. Double proposée à 118 dollars offre 3 000 crédits par mois. Enfin Multiple proposé à 177 dollars et non 6000 dollars permet de bénéficier de 6000 crédits par mois.

