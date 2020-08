Technologie intelligente capable de suivre une logique et de mener certains raisonnements, c’est ce que représente au mieux l’Intelligence Artificielle (IA). Son principal objectif est de créer des machines ou programmes pouvant agir et simuler l’intelligence humaine en particulier. Elle a permis à plusieurs métiers d’avenir de voir le jour. Ces derniers ne cessent de séduire de plus en plus de personnes. Cet article vous expose les métiers de l’intelligence artificielle les plus accessibles quand on n’est pas forcément ingénieur.

Quels sont les domaines d’intervention de l’IA ?

Avant de connaitre les différents métiers d’avenir que va générer l’intelligence artificielle, il est important de connaitre les domaines d’action de cette technologie. Comme le présente le site intelligence-artificielle-school.com, pour prétendre à un métier de l’IA, il faut se faire former dans ses différents domaines. Parmi ces derniers figurent les domaines de l’éducation, de l’informatique, de l’ingénierie et des finances.

Domaine éducatif

Considérée comme la 4e révolution industrielle après celle de la mécanisation et de la production de masse, l’intelligence artificielle a révolutionné tous les domaines. Elle intervient de façon importante et interactive dans le domaine éducatif. En effet, elle est utilisée pour comprendre les besoins d’apprentissage des apprenants à travers l’expansion des MOOC. C’est une méthode efficace qui permet à tous les étudiants de suivre des cours portant sur des thématiques variées, y compris celle de l’IA.

Domaine de l’informatique

L’informatique est un vaste domaine qui bénéficie des prouesses de l’Intelligence Artificielle. Parmi les nombreux éléments résultant des travaux de l’IA et utilisés en informatique, on compte :

La gestion automatique du stockage ;

La programmation fonctionnelle ;

Les interfaces utilisateur graphiques ;

La programmation symbolique ;

Etc.

Domaine des finances

Dans le domaine des finances, l’IA agit dans la démocratisation des tâches au sein d’une institution financière. Grâce à la création de moteurs IA comme Sqreem, Chatbot et Aladdin…, ces institutions peuvent prendre aisément des décisions en investissement. L’IA intervient également en mettant à disposition, des outils capables de lire des rapports de courtiers, des nouvelles ainsi que les informations des réseaux sociaux ; puis de les analyser pour ensuite attribuer un score aux entreprises. Elle est aussi utilisée pour le trading algorithmique intégrant les systèmes pour réaliser un nombre considérable de transactions par jour. Et ceci, de façon rationnelle et autonome.

Les différents métiers liés à l’IA

De plus en plus de métiers voient le jour grâce à l’avènement de l’intelligence artificielle. Elle s’implique dans presque tous les secteurs d’activités, permettant ainsi de rationaliser les tâches et de les rendre automatiques. Par la même occasion, elle dispose d’innombrables avantages. Parmi les différents métiers liés à l’IA, les plus prisés sont entre autres le data scientist, le développeur web, le chercheur en IA, l’ingénieur cogniticien ou encore l’architecte pour ne citer que ceux-là.

Le data scientist

C’est un métier lié à l’IA qui permet de recueillir et de traiter des données en masse. Ces dernières englobent les organisations modernes dont les fonctions sont basées sur le traitement algorithmique d’informations. Pour le pratiquer, il faut avoir un bon niveau en développement informatique ou en statistique. Il faut surtout savoir construire des algorithmes.

Le chercheur en IA

Très recherché de nos jours, il devient un métier légendaire pour amener à plus approfondir les connaissances et recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est un métier qui permet d’améliorer la façon dont l’intelligence artificielle stimule l’intelligence humaine, pour l’amener à pouvoir mieux s’intégrer dans tous les domaines connexes. Ainsi, dans les années à venir, ce métier sera très plébiscité pour amenuiser la technologie et automatiser les actions.

Le concepteur ou développeur web

Déjà très recherché, le développeur web devient de nos jours un intégrateur d’intelligence artificielle. Il s’empare de ces technologies pour les intégrer aux produits et services existants. Les développeurs sont appelés à intervenir de manière transversale pour développer, intégrer et assurer la maintenance des systèmes d’IA. Ils permettent de créer des applications et des interfaces. Cependant, ils doivent connaitre les langages de programmation propres à l’IA, dont C++, python, R, etc.

L’ingénieur cogniticien

C’est un spécialiste en IA qui intervient dans divers secteurs comme la médecine, l’automobile, la biologie, la psychologie, l’ergonomie, le jeu vidéo… Il conçoit des logiciels et des applications pour rendre la machine intelligente, en lui permettant d’intervenir et de régler les problèmes survenus au sein de ces secteurs. C’est un métier à la croisée de l’informatique appliquée à plusieurs autres domaines.

L’architecture

Tout comme les autres métiers, l’architecture est également un domaine révolutionné par l’IA. L’architecte IA va déterminer et comprendre les besoins de ses clients en intégrant à son activité, l’utilisation de machines performantes. Ceci permettra non seulement de rendre les tâches moins fastidieuses, mais aussi de favoriser un gain de temps.

Il existe encore plusieurs autres métiers liés à l’IA, dont le product manager, l’analyse financier lié à l’IA, le chargé de recrutement spécialisé dans l’IA, le responsable marketing IA, l’assistance IA, le consultant IA, etc.

Quels impacts de l’IA sur la société future ?

Plusieurs publications comme celle de latribune.fr présentent le déploiement de l’IA comme une influence majeure sur l’organisation du travail dans peu d’années. En effet, ses impacts positifs ne sont plus à présenter. En effet, elle engendrera une modification importante dans l’irruption du digital. Elle permettra aux industries de rationaliser et d’automatiser les tâches. Elle engendrera également plusieurs autres corps de métiers, même si elle fera disparaitre d’autres. Nul doute, elle sera d’un enjeu majeur pour construire un avenir adapté aux évolutions technologiques tout en conservant l’Homme au centre.

En somme, l’avènement de l’intelligence artificielle a fait naitre plusieurs métiers. Ils sont simples, mais intègrent cependant les technologies de l’IA pour bénéficier des opportunités qu’offre cette forme d’intelligence. Toutefois, elle aurait des impacts beaucoup plus positifs que négatifs sur l’avenir du travail.