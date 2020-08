Pour expliquer comment fonctionne un outil à un collaborateur ou bien comment réaliser une action sur un site, il est possible de le faire en personne, par téléphone ou bien via des vidéos. Afin d’être efficace en ces périodes de télétravail et d’apporter un soutien au service client, avoir accès à l’écran de l’autre personne est toujours pratique.

Cohere, est un outil qui permet d’aider les utilisateurs d’un site, en voyant en temps réel ce qu’ils font et ainsi les guider grâce à la présence d’un curseur. L’objectif étant de les guider simplement via écran, tout en complétant le partage d’un écran, par un appel téléphonique pour plus de clarté. Cohere ne demande aucune configuration, ni installation, du côté utilisateur. Cohere s’intègre à un site ou une application, avec deux lignes de code seulement ! Un outil très pratique pour les services client !

Un outil utile pour les onboardings utilisateurs

Cohere n’a pas besoin d’être installé sur un autre appareil. Il suffit d’envoyer un lien à l’autre personne, afin de voir son écran. Une pop-up apparaît sur l’écran de l’utilisateur afin que de pouvoir prendre le contrôle de ce dernier. Les deux pointeurs des souris apparaissent ainsi sur l’écran.

Le tableau de bord donne un aperçu de l’activité des différents utilisateurs. Cohere permet ainsi de facilement expliquer comment fonctionne un produit, de naviguer au travers des différentes fonctionnalités, tout en étant accompagné ! L’outil supprime également les frictions liées au partage d’écran et permet de résoudre facilement les problèmes des utilisateurs.

Cohere a été conçu dans un souci de respect de la vie privée. Les développeurs peuvent bloquer certains éléments ou menus de la page pour qu’ils n’apparaissent pas sur Cohere. Cela empêche le partage d’informations sensibles, ce qui n’est pas possible avec un partage d’écran classique ! Seule la page en question est partagée, et non les autres applications, notifications etc.

Cohere est un outil payant proposant plusieurs offres. Starter à 49 dollars, par mois et par utilisateurs permet de voir et contrôler un nombre illimité de sessions et d’accéder aux fonctionnalités de support, demo et onboarding.

Team à 69 dollars, par mois et par utilisateur dispose des mêmes fonctionnalités que Starter et permet de définir le rôle des utilisateurs et gérer les contrôles. Enfin, il est aussi possible de profiter d’une offre personnalisée, à discuter avec l’équipe de Cohere, en fonction des besoins !