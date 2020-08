Pour créer des vidéos, on pense tout de suite aux logiciels les plus connus, à savoir Premiere Pro, Final Cut et iMovie. De plus, avec le télétravail, tout le monde fait des réunions pour présenter des mises à jour produits par exemple. Avec une vidéo, il est possible de le faire et surtout de manière asynchrone ! Pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment ces logiciels et ne souhaitent pas passer des heures devant des tutoriels ou faire appel à des professionnels, il existe des outils simples à l’image de Tella.

Tella est un éditeur de vidéo collaboratif créé par Grant Shaddick et Michiel Westerbeek. Tella permet directement depuis un navigateur web la création de vidéos comme des démonstrations produits, des annonces d’entreprise, des vidéos pour les blogs etc. L’outil ne demande aucune compétence technique et peut ainsi être utilisée par tous ! Tella offre une interface très épurée et simple d’utilisation.

Tella : l’éditeur vidéo uniquement sur navigateur

Tella offre plusieurs fonctionnalités comme l’enregistrement d’une vidéo directement depuis le navigateur ou bien le téléchargement d’une vidéo depuis un ordinateur. Le design de la vidéo peut ensuite être personnalisée en ajoutant du texte, des images, des GIFs, des CTA, en modifiant les couleurs, les polices etc. L’éditeur permet également de modifier la vidéo, la découper, ajuster l’apparition de texte etc. Enfin, les vidéos peuvent être facilement partagées à des collaborateurs via un simple lien et ces derniers peuvent travailler dessus en temps réel. Les vidéos peuvent également être postées ou embarquées sur un site, les réseaux sociaux etc.

Un outil encore en version bêta

Tella est pour le moment un outil gratuit et disponible en version bêta. Au vu de l’enthousiasme des premiers utilisateurs, l’outil pourrait devenir payant, par la suite et être complété par de nouvelles fonctionnalités.

Tella peut aussi être utilisé pour faire des feedbacks vidéos ou expliquer les avancées d’un projet, qui peuvent être plus enthousiastes qu’une simple réunion via Zoom, mais également pour expliquer facilement des process ou encore envoyer des vidéos personnalisées à des clients. Les templates se créent facilement et sont partagés en un clic avec les autres employés !