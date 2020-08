Lorsque l’on travaille en équipe, il n’est pas toujours simple d’avoir un aperçu du travail des autres et de leurs avancées. D’autant plus, avec le travail à distance, la communication peut parfois sembler plus compliquée et les échanges sont plus difficiles. Pour gérer le travail d’équipe, il existe des outils de productivité, comme celui mis en avant aujourd’hui.

Range est un outil qui facilite le travail collaboratif, en tenant informé les différents collaborateurs des avancées de chacun, avec des check-ins, des objectifs et des meetings. Un outil pratique qui améliore également l’esprit d’équipe ! Grâce à Range, il est possible de planifier sa journée en quelques instants, partager les avancées, prendre des nouvelles de ses collaborateurs et savoir qui a besoin d’aide. La plateforme vient de lancer une nouvelle application dédiée à Slack.



Un outil de micromanagement performant

Ainsi grâce à cette nouveauté, il est possible de partager facilement les avancées, les mises à jour directement dans Slack à ses équipes. Chaque jour, les utilisateurs reçoivent dans Slack, un rappel afin d’expliquer sur quoi ils travaillent, les progrès réalisés. Ils peuvent ajouter des pièces jointes et répondre aux questions d’équipe ! Les utilisateurs peuvent également choisir un emoji pour définir leur humeur.

Les utilisateurs ont également la possibilité de répondre en commentaire aux différents check-ins des autres, et voir le fil de discussion dans son intégralité pour connaître le contexte des échanges. Si une personne demande via Slack à une autre, de réaliser une tâche, il est possible d’ajouter cette dernière dans sa to-do Range.

Il suffit ainsi de quelques minutes pour bien préparer sa journée et indiquer à tout le monde le contenu de cette dernière. Range s’intègre avec un grand nombre d’outils comme Google Drive, GitHub, Asana, Dropbox et bien d’autres afin de facilement joindre des documents.

Range est un outil freemium. Une offre gratuite permet d’ajouter 10 comptes sur Range. Il existe ensuite deux offres payantes :