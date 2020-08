Après avoir lancé la fonctionnalité Reels, en juin dernier, Instagram pense déjà à sa prochaine nouveauté. Et sa future fonctionnalité pourrait ne pas être totalement nouvelle puisque la plateforme la propose déjà de façon limitée depuis quelques temps. En effet, au mois de mai, comme le rapporte TechCrunch, Instagram a déployé une fonctionnalité « guides » permettant à des organisations ou des personnalités publiques de partager des recommandations, des conseils. Initialement, cette fonctionnalité visait à partager des éléments liés au bien-être, à présent elle pourrait également servir à promouvoir différentes choses.

Une fonctionnalité prochainement élargie ?

Si les guides Instagram visaient dans un premier temps à proposer des ressources liées à la gestion de la santé mentale, comme le stress, l’anxiété ou même le deuil lié à la perte d’un proche lors de la pandémie, il se pourrait que les utilisateurs puissent y recourir pour trouver bien plus de recommandations, d’un genre différent.

En effet, Instagram serait actuellement en train de développer de nouveaux outils qui permettront, une fois déployés, aux influenceurs de proposer à leurs audiences de nouvelles ressources, avec notamment des conseils et des recommandations. Ces dernières pourront être des lieux ainsi que des produits et c’est là une nouveauté, dans la mesure où jusqu’à présent les guides n’étaient composés que de vidéos, de textes ou de photographies.

Un nouveau format voulu par Instagram

Avec le développement des guides, Instagram semble décidé à proposer un nouveau format à l’ensemble de ses utilisateurs. Les créateurs pourront produire un contenu plus long qu’à l’accoutumé et le proposer sans souci sur la plateforme. A priori, on retrouvera la forme d’un article de blog et celui-ci pourra inclure des photos, des galeries, des vidéos ainsi que du textes en commentaire Instagram des différents éléments imagés sélectionnés.

Avec ce format plus long, Instagram gagnerait en trafic sur la plateforme, puisque les créateurs de contenus n’auraient alors plus besoin de renvoyer leur audience vers leurs blogs ou sites web. Il reste cependant à savoir si Instagram pourrait avoir prévu une rémunération des créateurs de contenus, de façon similaire à ce qui est prévu pour la fonctionnalité IGTV par exemple, sans quoi de nombreuses personnes continueront sans doute de renvoyer vers leurs blogs et sites web qu’il possible de monétiser.