Dans un billet de blog datant du 25 août dernier, Google a annoncé une nouvelle version de son navigateur Chrome et de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour, baptisée version 85, promet aux utilisateurs de Chrome une meilleure productivité grâce à l’organisation des onglets. “Quelle que soit votre façon de faire, nous voulons que Chrome vous aide à être plus productif. Aujourd’hui, nous partageons un certain nombre d’améliorations, y compris des onglets qui se chargent plus rapidement et de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de les organiser et de les trouver facilement” écrit ainsi Alex Ainslie, directeur UX de Chrome.

Parmi les évolutions prévues ou en cours de développement par Google, le chargement des onglets dans Chrome, supposé être 10% plus rapide sur Mac et Windows. “Lorsque vous cochez une tâche dans votre liste de tâches, attendre même quelques secondes pendant le chargement de vos onglets peut vous ralentir” ajoute Alex Ainslie.

Cette performance est permise par le PGO (optimisation guidée par profil), une technique d’optimisation des compilateurs. Déjà utilisée dans la version 53 de Chrome pour des tâches spécifiques, le déploiement du PGO sur Chrome 85 puise également dans la limitation des onglets qui n’ont pas été utilisés depuis longtemps : les onglets actifs chargent plus vite, permettant des économies de mémoire et de batterie.

La mise à jour de Chrome permettra de regrouper et d’organiser les onglets

Déjà annoncé en mai dernier, la meilleure organisation des onglets prend forme dans Chrome. La nouvelle version 85 propose un mode de regroupement des onglets, qui permet de les organiser et de les réduire au besoin. Celle-ci ajoute également une fonction d’aperçu des onglets : en survolant un onglet, une petite vignette apparaît. Chrome entend optimiser les onglets tactiles pour le mode tablette, et déployer sur Android la suggestion dans la barre d’adresse si une page web a déjà été consultée.

Enfin, cette nouvelle version améliore la fonction PDF du navigateur, en permettant de remplir et enregistrer directement des documents PDF à partir de Chrome. De plus, le partage d’URL est simplifié pour les utilisateurs d’Android, notamment en générant un QR code à numériser ou télécharger. Cette fonctionnalité est également disponible sur le bureau, directement accessible en barre d’adresse, a indiqué Google.

Cela fait plusieurs mois que l’arrivée de la version 85 ou 86 de Chrome est annoncé par Google, avec un objectif de la rendre moins énergivore. Les aspects de sécurité et de confidentialité avaient aussi été mis en avant par le géant américain pour les prochaines versions de son navigateur.