Sony a récemment déposé un brevet qui décrit un système permettant à une manette de reconnaître et identifier un joueur par la seule façon dont celui-ci la tient. Évidemment, il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche et donner espoir : cette innovation pourrait-elle s’appliquer à la DualSense de la PS5 ?

Une manette capable d’identifier chaque joueur

Sony souhaite faciliter l’identification sur la PlayStation, c’est en tout cas ce que laisse entendre ce brevet déposé par la firme nippone. Pour cela, elle a imaginé et conçu un système qui permettrait à une manette, supposément ici la DualSense de la PS5, de reconnaître un joueur grâce à diverses fonctions de reconnaissance avancées.

Ces dernières s’appuieraient sur des données récoltées par les différents capteurs de l’appareil, tels que le gyroscope, l’accéléromètre ou encore le magnétomètre. L’emplacement du pouce gauche ainsi que la pression exercée seraient également des paramètres pris en compte. Combinées et analysées, ces données seraient alors en mesure d’identifier un utilisateur, par la simple façon dont il tient sa manette. En introduction du brevet déposé par Sony, on peut ainsi lire :

“Ce système d’identification de l’utilisateur fait appel à une manette ayant un ou plusieurs capteurs configurés pour détecter toute interaction avec elle. Le dispositif enverrait ensuite les données télémétriques collectées par ces capteurs [à un autre appareil] constituant ainsi une méthode pour déterminer l’identité de celui qui tient le contrôleur en main.”

La PS5 aura-t-elle droit à cette innovation ?

À l’heure actuelle, il semble que cette innovation ne soit applicable que dans le cas où plusieurs profils seraient connectés à une même console familiale : la manette serait alors capable de savoir qui de Paul ou de sa soeur Jeanne prend la manette. En revanche, il est difficile d’imaginer que cette technologie s’applique dans le cas où un joueur prend la manette de son ami, sans avoir préalablement connecté son profil déjà à la console de celui-ci.

De même, il est bon de prendre un certain recul : pour l’heure, rien ne garantit que la manette de la PS5 aura droit à la technologie décrite dans ce brevet. Il arrive bien souvent que des brevets soient déposés, sans ne jamais voir le jour. Il faudra donc prendre son mal en patience et attendre la sortie officielle de la PS5 ou de plus amples informations de la part de Sony pour savoir si oui ou non, la DualSense disposera de ce système d’identification.