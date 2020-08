Notre système de câblage laisse perplexe au regard du spectacle désolant que les câbles offrent en entreprise ainsi que les accidents qui en résultent. Il suffit de faire un tour dans les bureaux pour se convaincre des dangers qu’une mauvaise gestion des câbles peut engendrer.

Que faut-il craindre si les câbles sont mal gérés ?

Un tour dans nos espaces de travail montre le désastre que ces équipements sont à même de causer. Les câbles qui pendent à tort et à travers, d’autres qui traversent l’espace au-dessus des travailleurs, donnent à réfléchir.

En effet, ce bazar expose les travailleurs à de nombreux risques d’accident au travail. Les trébuchements, les glissades et les chutes diverses sont légion dans les bureaux. Très souvent, la disposition des câbles dans les lieux de travail n’obéit à aucun souci d’esthétique. Pourtant, un bon rangement des câbles peut améliorer le confort psychologique des employés.

En outre, étant donné que les câbles sont souvent disposés en amas, il devient très difficile, voire impossible, de distinguer un câble alimenté de celui qui ne l’est pas. Parfois, il arrive que l’on tire un câble connecté dont on ignore la distance. Il est évident qu’un tel câble peut être endommagé et perdre ses fonctionnalités.

De plus, une déconnexion brutale du câble est susceptible de causer la chute d’un appareil et subséquemment, d’entraîner une panne. Le mauvais management de notre système de câblage est source d’angoisse et de stress pour le travailleur.

Contribution du câblage à l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise

Un environnement non sécurisé ou désorganisé fait mauvaise impression. Les visiteurs ou les partenaires jugent un bureau, à la manière dont les câbles sont rangés. Un espace de travail qui présente une désorganisation manifeste du système de câblage suscite un sentiment de dépréciation ou de rejet.

L’image professionnelle est importante et seule une bonne organisation du câblage contribue à la préserver. Il est tout à fait incompréhensible qu’une entreprise se fasse connaitre pour de gros investissements, et qu’elle échoue à soigner son image à travers la mise en place d’un bon système de câblage.

En l’absence d’un système de management des câbles crédible, il est difficile de convaincre certains associés, partenaires ou investisseurs. Au lieu de laisser que les câbles s’amoncellent sur le sol ou de les disposer en tas de spaghettis, faites recours aux solutions existantes pour résoudre le casse-tête causé par la gestion des câbles.

Le désordre occasionné par les câbles peut être corrigé à travers des dispositifs comme les chemins de câbles, les cache-câbles, les passe-câbles et autres organisateurs de câbles.

Que gagne-t-on à travers une gestion des câbles réussie ?

Une bonne disposition des câbles est un gage de sécurité et de propreté sur le lieu de travail. L’adoption d’un système de câblage adéquat assainit les espaces de travail et les rend attrayants. On peut par conséquent y travailler sans courir le moindre risque. Cela est possible lorsqu’on recourt à des protecteurs de câbles qui protègent aussi bien les câbles que les employés eux-mêmes.

Les câbles non recouverts subissent des dommages tels que : l’écrasement, la rupture et les piétinements par les usagers ou les travailleurs. En plus, les câbles ayant subi des dégâts perdent leur efficacité et leur performance. Un mauvais management du câblage peut donc entraîner la perte des données essentielles à l’entreprise.

En dehors de la sécurité qu’apporte un bon système de câblage, il y a aussi la propreté et des lieux et des salariés. Sur les lieux de travail, les amas de câbles sont de véritables nids de poussière. Or, dès qu’elle est inhalée, cette poussière occasionne la toux, le rhume et bien d’autres ennuis de santé.

L’installation d’un organisateur de câbles au bureau sonne la fin de la poussière du fait d’un nettoyage plus efficace. Cet état de propreté permet au travailleur d’exécuter les tâches à lui confiées à temps et avec aisance. Les divers accessoires de gestion des câbles garantissent la sécurité, la santé et l’amélioration de la qualité de vie sur le lieu de travail.

Autre avantage du câblage, le gain de temps

En cas d’incident, trouver le bon câble à temps dans un lieu de travail relève parfois de l’exploit. Mais dans un bureau où sont installés les dispositifs de gestion des câbles, cette entreprise peut s’apparenter à une ballade de santé.

Sans ces supports, on prendrait beaucoup de temps pour vérifier les branchements et les connexions. Pareille situation peut provoquer une confusion. Il est évident que d’autres dégâts peuvent en résulter qui en rajouteront au premier incident.

En recourant aux outils de gestion des câbles, l’on évite les incendies et d’autres désagréments de ce type, en situation de travail. Afin de mettre un terme au cafouillage des câbles dans les bureaux, vous pouvez opter pour le support neat patch. C’est une solution de stockage des câbles excédants.

Non seulement le neat patch bannit le désordre des câbles, mais en plus, il gère le surplus de façon rationnelle. Si le souci est d’alimenter plusieurs câbles à la fois, l’on peut se rabattre sur le boitier qui demeure une trouvaille idéale.

Gestion du système de câblage et amélioration de la qualité de vie

La gestion du système de câblage renvoie à une organisation et une structuration du lieu du travail, de façon à permettre à l’employé de sentir à l’aise, et à donner le meilleur de lui-même dans un état d’esprit stable. En effet, l’environnement de travail exige une certaine configuration pour obtenir du travailleur un rendement optimal.

Anciennement, on a uniquement porté l’attention sur l’ergonomie physique, c’est-à-dire l’organisation matérielle du cadre de travail. En meublant l’espace de travail, l’on estimait que désormais, le salarié avait tout ce qu’il fallait, pour produire le rendement attendu.

À l’ergonomie physique, il faut désormais associer le confort psychologique. En réalité, la présence des tableaux de peinture, des bouquets de fleurs ou des objets d’art dans un bureau galvanise et amène l’employé à avoir une humeur joviale et un moral de vainqueur.

Même si l’on offre à un travailleur les appareils de pointe ou de dernière génération pour faire un travail, l’absence du support moral apporté la décoration réduira sa productivité. C’est cela l’effet positif occasionné par un bureau esthétiquement rangé, ordonné et organisé.