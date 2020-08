Hong Kong est tiraillé depuis plusieurs mois par les manifestations des militants pro-démocratie et Pékin qui souhaite mettre la main sur ce territoire qui lui échappe. Dans le même temps, des chercheurs affirment avoir découvert le premier cas de réinfection à la Covid-19. Un constat qui pourrait signifier que la Covid-19 va avoir beaucoup de mal à disparaître.

Le 15 août, un homme de 33 ans a débarqué à Hong Kong par avion. Il se dirige alors de son propre chef vers un point de test pour vérifier qu’il n’a pas la Covid-19 et pouvoir pénétrer sur le territoire hongkongais. Un prélèvement est effectué et en attendant les résultats, l’homme précise aux médecins qu’il a déjà contracté le virus en mars. Il avait alors souffert de maux de tête et passé deux semaines à l’hôpital. Les résultats tombent : 142 jours plus tard, il était de nouveau atteint par la Covid-19.

Une première question nous vient forcément : s’agit-il de l’infection initiale qui persiste dans son corps et qui finit par se déclencher de nouveau à un moment où le sujet est plus faible ? On peut aussi se demander si l’homme a pu contracter le virus une deuxième fois, ce qui remettrait en cause la question de l’immunité. C’est un cas unique au monde. Aucun malade de la Covid-19 n’avait jusqu’à présent contracté le virus une deuxième fois. S’agit-il d’une exception ?

Les chercheurs de Hong Kong ont travaillé sur ce cas depuis plusieurs jours. Après avoir effectués une analyse génomique du virus, les scientifiques affirment que l’homme a contracté le virus une seconde fois. Une preuve formelle que l’immunité peut se dissiper qui remet en cause ce que nous pensions jusqu’à présent. Cela signifie que nous devrons probablement nous faire vacciner régulièrement pour éviter de contracter le virus à plusieurs reprises.

A first case of #COVID19 reinfection from HKU, with distinct virus genome sequences in 1st and 2nd infection (142 days apart). Kudos to the scientists for this study.

This is no cause for alarm – this is a textbook example of how immunity should work.

— Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) August 24, 2020