On ne cesse de le répéter, mais suite au confinement, le télétravail est devenu une norme dans de nombreuses entreprises. Pour certaines, le télétravail existe depuis un certain temps, il faut le reconnaître. Les logiciels facilitant le travail à distance, les réunions, sont nombreux et de plus en plus se développent, afin de faire la différence face à des géants comme Zoom.

C’est notamment le cas de Grapevine. Cette plateforme a pour objectif d’aider les équipes distantes à rester connectées lors de réunions d’équipe asynchrones. Le fondateur, Brandyn Morelli explique qu’il travaille avec des employés et sous-traitants à distance. Son plus gros problème était d’avoir tout le monde en même temps, lors de réunions à cause des différents fuseaux horaires. C’est ainsi qu’est né Grapevine.

Plus de problème avec les différents fuseaux horaires



Grapevine permet ainsi d’avoir chaque matin des vidéos de mise à jour, de divers membres d’équipes, afin d’être au courant des avancées et projets de chacun.

L’avantage, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être présent devant son ordinateur à 16h pour une réunion. D’autant plus qu’avec le décalage horaire, certains dorment à cette heure-là.

Grapevine est très simple à prendre en main. Dans un premier temps, il faut inviter les collaborateurs sur Grapevine. Ensuite, chacun peut enregistrer son message, en cliquant sur le bouton “Enregistrer”. La vidéo apparaîtra alors dans le dashboard de l’utilisateur, mais aussi dans celui de l’équipe. Il est possible de commenter les vidéos des différents collaborateurs, afin de leur donner des indications ou poser des questions.

Un outil gratuit qui va être développé

Ainsi, avec Grapevine, chaque matin, au moment de débuter sa journée, il est possible de savoir qui fait quoi et s’assurer que tout le monde avance dans la même direction.

Fin juillet, Grapevine a été élu produit du jour sur Product Hunt. L’outil est entièrement gratuit, et peut être utilisé sans avoir à entrer une carte bancaire. À l’avenir, d’autres fonctionnalités devraient être ajoutées à Grapevine, comme une intégration avec Zapier, Slack… et ces dernières devraient être payantes.