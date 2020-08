C’est une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue dans le monde de la tech. Il y a quelques jours, la start-up Spaces a été rachetée par Apple, pour un montant inconnu. Rachat confirmé par un porte-parole du géant américain au média Protocol, par email : “Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets”.

Créée par des anciens de chez DreamWorks Animation en 2016, Spaces est une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle, autour d’expériences basées sur la localisation. Parmi ses créations, plusieurs expériences en VR autour de la saga Terminator, comme Terminator Genisys : Time Machines ou encore Terminator Salvation : Fight For The Future.

Avec la pandémie, Spaces a dû fermer ses centres de réalité virtuelle, licenciant au passage certains salariés affiliés aux différents projets en cours. L’entreprise avait même contracté un prêt pour faire face à ces difficultés financières. Ces derniers mois, Spaces avait continué son activité en créant des modules complémentaires à Zoom ou Skype pour participer à des visioconférences sous formes d’avatars 3D.

Depuis une semaine, le site de Spaces affichait un message mystérieux. “Merci à nos utilisateurs et partenaires qui ont participé à notre formidable application de visioconférence en réalité virtuelle et aux nombreuses personnes qui ont apprécié nos attractions de divertissement basées dans des espaces VR situés dans les parcs à thème, les théâtres et plus encore”, pouvait-on y lire, sans plus d’informations sur la suite de l’entreprise. Aucune information sur le prix de la transaction, l’avenir des employés ou l’utilisation des technologies développées n’a été communiquée par Apple ou par Spaces.

Ce n’est pas la première start-up spécialisée dans la réalité virtuelle dans laquelle Apple choisit d’investir ou de racheter : au printemps dernier, la firme américaine a racheté NextVR, entreprise spécialisée dans la diffusion d’événements en réalité virtuelle. Auparavant, des entreprises comme Akonia Holographics ou Vrvana (qui fabrique des casques de réalité augmentée) ont été acquises par le géant de Cupertino.

Cela fait plusieurs années qu’Apple semble s’intéresser de près au domaine des espaces virtuels : même si cela n’a jamais été annoncé ou reconnu officiellement, la marque à la pomme travaillerait sur son propre casque en réalité virtuelle et augmentée 8K. En janvier dernier, Tim Cook, PDG d’Apple, avait déclaré que la réalité augmentée était “the next big thing” en terme technologique.