Amazon a récemment dévoilé Room Decorator, son nouvel outil en réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de visualiser des objets dans leur environnement, avant même de les acheter. Comme son nom l’indique, cet outil est tourné vers l’ameublement et la décoration et permet de “projeter” plusieurs objets à la fois dans un même espace, rapporte TechCrunch.

Room Decorator, le nouvel outil AR d’Amazon

En 2017, Amazon déployait AR View, un outil en réalité augmentée qui permettait aux utilisateurs de visualiser virtuellement un meuble dans une des pièces de leur maison. Déployé aujourd’hui, Room Decorator pourrait être décrit comme étant l’évolution de ce premier outil. En effet, son objectif est le même : permettre aux potentiels acheteurs de visualiser des produits au sein de leur environnement, avant même de les avoir achetés.

Une mission qu’il accomplit bien mieux que son prédécesseur puisqu’avec Room Decorator, vous pourrez visualiser plusieurs produits à la fois dans une même pièce, là où AR View ne permettait d’en voir qu’un seul à la fois. Pratique, voire nécessaire, surtout dans le domaine de la décoration et de l’ameublement. C’est aussi un bon moyen pour Amazon de pousser à l’achat et faire augmenter le nombre de ses ventes.

Notons que Room Decorator permet également aux utilisateurs qui ne seraient pas chez eux, d’enregistrer des captures du produit pour le projeter plus tard en réalité augmentée. De plus, ceux qui hésiteraient encore à acquérir un produit pourront enregistrer leurs simulations dans un fichier nommé “Your Rooms” et disponible à tout moment depuis leur compte Amazon. Enfin, Amazon précise que Room Decorator prend en charge des dizaines de milliers de produits.

Ce nouvel outil, construit grâce à l’ARKit d’Apple, ne sera disponible dans un premier temps que pour les utilisateurs d’iOS ou à travers un navigateur web aux États-Unis. Il devrait être néanmoins déployé dans les mois à venir aux utilisateurs Android, et dans le reste du monde.

La réalité augmentée au service de l’expérience shopping

La réalité augmentée est un outil puissant pour l’expérience shopping, et Room Decorator est loin d’être le premier à faire appel à cette technologie dans le cadre de la vente en ligne. En 2017 déjà, Ikea dévoilait son application “Ikea Places” qui permettait alors de visualiser virtuellement un meuble dans les différentes pièces de sa maison. Plus récemment, Gucci s’est également servi de la réalité augmentée pour permettre aux utilisateurs de Snapchat d’essayer des paires de chaussures. Outre les domaines de la mode et de la décoration, la réalité augmentée peut également se montrer utile dans le secteur de la beauté ; c’est ce que nous ont démontré Pinterest et YouTube avec l’essaye de produits de maquillage en temps réel.

Si l’utilisation de la réalité augmentée et de plus en plus prisée dans la vente en ligne, c’est bien pour une raison : cette technologie a pour avantage de rassurer l’acheteur en lui donnant la possibilité d’essayer avant d’acheter, et permet de ce fait d’augmenter les ventes des e-commerçants, tout en diminuant en parallèle les éventuels retours de marchandises. À n’en plus douter, l’AR est une technologie très prometteuse dans le secteur du eCommerce.