La relation client est un sujet central pour les entreprises de toutes tailles, et ce pour une bonne raison : elle est la clé pour gagner la confiance de son client. Mais alors que cette relation client est en pleine mutation, comment évaluer la performance de votre entreprise en la matière ?

Salesforce, leader mondial du logiciel gestion de relation client (CRM), vous propose gratuitement un outil développé pour aider les entreprises à se tester et à se positionner. Axé sur une échelle de 0 à 100, l’indice de la relation vous permet d’évaluer vos performances liées à vos actions en lien avec la relation client.

Évaluez votre entreprise sur des critères objectifs de gestion de la relation client

Toute l’analyse repose sur vos performances en matière de relation client. Comment se matérialise le test ? C’est simple, procédez étape par étape en cochant parmi les propositions.

En seulement 3 minutes, vous obtenez vos résultats. Vous aurez alors une vision explicite du positionnement de votre entreprise dans 5 domaines clés de succès comme le marketing ou les ventes.

L’indice de la relation client vous aidera à comprendre en profondeur la maturité numérique de votre entreprise.

Au fond, votre score se base essentiellement sur une caractéristique centrale : l’efficacité de vos actions en matière de relation client. Cette notion étant un ensemble de grands champs d’opérations, il n’est pas possible de ne se baser que sur certaines actions isolées (commerciales par exemple).

C’est toute l’organisation qui doit être cohérente, optimisée et bien articulée pour renforcer la sacro-sainte relation client.

Situez-vous en interne et sur votre marché

Cet indice n’est pas seulement là pour fournir aux entreprises une évaluation froide et chiffrée de leur relation client. L’objectif est de les encourager à se poser les bonnes questions au niveau de tous les processus, et ainsi de les rendre capables de les optimiser en fonction de leurs résultats.

Automatisation des actions, parcours client, collecte et exploitation des données, personnalisation de la relation client, conversations sur les réseaux sociaux, communication entre les services… chaque processus mérite d’être analysé pour être ensuite amélioré.

Une fois son score obtenu, l’entreprise peut aller encore plus loin en allant se comparer à d’autres acteurs.

Allez plus loin que votre score grâce à des conseils personnalisés

Un score pour mesurer votre performance sur le sujet de la relation client est utile. Mais ce n’est pas tout ce que vous offre Salesforce après avoir finalisé le test de l’indice de la relation client : vous pouvez également bénéficier de conseils personnalisés et précis pour répondre à vos enjeux business.

Profitez donc de recommandations spécifiques en fonction de votre score, vous permettant de bénéficier de pistes de réflexion et d’améliorations directement applicables.

Pensez aussi que cet outil doit rester une aide à la décision parmi tant d’autres. Salesforce a tout fait pour rendre votre score d’indice de la relation client le plus objectif possible, mais il vous est toujours possible d’aller plus loin avec ces précieux retours.