Créer une application mobile est un vrai challenge ! Si les compétences techniques, notamment en code ne sont pas au rendez-vous, il est possible de tester son idée et de montrer cette dernière à travers des mockups. En effet, les mockups permettent de se concentrer sur l’aspect esthétique et les fonctionnalités principales de l’application. Un mockup bien fait permet par exemple de lancer une landing page, pour voir si l’idée séduit ou encore de se lancer sur les stores des applications mobiles.

Previewed est un générateur de mockups, utilisé par les développeurs et designers pour créer des maquettes d’applications mobiles. L’outil propose un grand nombre de templates entièrement personnalisables, pour le Google Play et l’Apple Store, des panoramas pour les iPhone et Android, des mockups pour les appareils Apple, des bannières pour faire la promotion d’une application…

Des projets similaires ont déjà été présentés sur Siècle Digital, comme Artboard Studio pour créer des mockups animés ou Device Shots pour créer des mockups à partir de screenshots.

Un outil gratuit et une prise en main rapide !

Pour revenir à Previewed, une fois sur le site, il suffit de choisir le design à créer : des screenshots pour les stores, une vidéo promotionnelle ou tout simplement un mockup.

Pour les screenshots et les mockups, Previewed propose différents formats et templates : des panoramas, des screenshots en mode portrait, ou encore au format paysage, pour iPhone, iPad, Mac, Safari Android et même pour Product Hunt !

Une fois le template choisi, l’éditeur de Previewed s’ouvre. Il est possible de modifier l’arrière-plan avec une couleur, un dégradé ou bien ajouter une image. Ensuite, l’appareil mis en avant peut être modifié : iPhone 11, iPhone 8, Samsung S10, Apple Watch… Les images proposées peuvent ensuite être changées, tout comme le texte, ainsi que la police d’écriture, la taille, la couleur etc. Pour finir, il est possible de modifier la taille et le nombre d’écran, en fonction du template et format choisi.

Pour la partie vidéo, Previewed propose un éditeur vidéo intuitif et ne nécessitant aucune compétence technique. Il faut dans un premier temps ajouter les vidéos de l’application, puis des slides d’explication, un audio en arrière-plan, et la vidéo est prête à être téléchargée !

Un outil pratique à utiliser et surtout gratuit !