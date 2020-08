Lorsqu’un internaute visite un site internet, il ne laisse pas toujours ses coordonnées. Identifier les personnes qui visitent un site, afin de les atteindre à nouveau et générer des leads peut s’avérer plus compliqué !

Leadfeeder est un outil créé en 2013 qui propose une solution permettant d’identifier les entreprises qui visitent un site web, les pages visitées, ainsi que les sources. En connectant Leadfeeder à un CRM, il est possible d’atteindre ces potentiels leads plus facilement ! . Leadfeeder est ainsi une alternative à des outils comme Agile CRM ou encore ActiveDEMAND et peut être utilisé par les entreprises B2B, les équipes commerciales ou marketing !

Leadfeeder permet de déterminer qui visite un site et définir des actions en conséquence

Les trois fonctionnalités principales de Leadfeeder sont l’identification, la qualification et la prise de contact.

Une fois sur Leadfeeder, une liste de toutes les entreprises ayant visité le site, durant une certaine période de temps est disponible. Par défaut, les leads sont classés en fonction de comment l’entreprise est engagée sur le site. Cela dépend du nombre de visites, des pages vues, le taux de rebond… Chaque lead est donc classé en fonction de son potentiel. Leadfeeder donne la possibilité de définir un profil de client idéal, afin de trouver facilement les entreprises correspondant à ce dernier. Plusieurs profils peuvent être définis en fonction de différents critères.

Pour obtenir plus d’informations sur les entreprises, il suffit de cliquer sur ces dernières. Les informations basiques apparaissent, ainsi qu’une liste de contacts via Leadfeeder et de contacts via LinkedIn. Il y a aussi des informations détaillées, sur les visites réalisées : quand , quelles pages, la source de la visite…

Une fois toutes ces informations analysées, il faut prendre une décision ! Il est possible de synchroniser les leads avec son CRM, et créer des deals qui se synchroniseront également avec le CRM. Leadfeeder s’intègre avec un grand nombre de CRM comme Pipedrive, Salesforce… Il est également possible d’ajouter des commentaires sur les différents leads, d’assigner ces derniers ou encore envoyer les informations via Slack !

Leadfeeder s’intègre également avec Mailchimp, permettant de suivre les personnes qui viennent sur le site, grâce au mailing et les pages qu’elles consultent et ainsi d’identifier les bons contacts dans chaque entreprise.

Leadfeeder est un outil payant. Il existe deux abonnements :

une offre gratuite à 0 euros nommée Lite, qui propose une version basique de l’outil et permet de voir les leads sur les 3 derniers jours

Premium à partir de 55 euros par mois, qui donne accès à toutes les fonctionnalités, citées précédemment.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.