Pour faire la promotion d’une application, il est intéressant d’avoir une vidéo de cette dernière, pendant que quelqu’un l’utilise. Cependant, la création de vidéos nécessite souvent des moyens, comme par exemple faire appel à un freelance pour réaliser cette dernière. Grâce à Glitterly, n’importe qui peut créer une vidéo pertinente de son application à partir d’un simple enregistrement.

Glitterly est un éditeur vidéo pratique, entièrement gratuit et pour le moment accessible en bêta. L’outil se destine ainsi aux équipes marketing, aux développeurs ou tout simplement aux fondateurs d’une application. Glitterly est l’outil idéal pour créer des vidéos de démonstrations, des vidéos à destination des réseaux sociaux ou encore des vidéos “Comment faire pour…”. Dans le même esprit et pour présenter une application vidéo en 3D, il existe Rotato.

Créer une vidéo de présentation de son application en moins de 5 minutes

Il fonctionne en 5 étapes très simples. Dans un premier temps, il faut importer la vidéo de son application ou de son site sur l’outil. Ensuite, il est possible d’ajouter un arrière plan à la vidéo. Ce dernier peut être une simple couleur unie, ou bien une image… La troisième étape consiste à ajouter un zoom sur une fonctionnalité importante. La durée de ce dernier peut facilement être ajustée. Glitterly permet ensuite d’intégrer des transitions dans la vidéo afin de rendre plus fluide les différentes séquences. Pour finir, il est possible d’ajouter une scène d’introduction, en faisant apparaître du texte, en ajoutant des GIFs… La vidéo créée peut ensuite être téléchargée au format .MP4 ou bien en GIF.

Glitterly s’intègre avec plusieurs outils, comme Giphy pour ajouter des GIFs, Unsplash pour intégrer des images pertinentes ou encore Twitter. Des fonctionnalités supplémentaires sont prévues pour les prochains mois comme l’a annoncé, Oskar Ahlroth, le créateur de Glitterly.