Dans le quotidien du Community Manager, il y a une tâche qui peut être redondante et longue : la recherche de médias. De préférences des images ou vidéos libres de droits, qui n’ont pas déjà utilisées ou vues sur plusieurs sites. Les médias peuvent également être utilisés sur un site, pour illustrer une idée ou une page. Dans tous les cas, trouver la bonne image ou vidéo, demande de la patience. Nous vous avons déjà proposé plusieurs outils pour faciliter cette tâche, comme Depositphotos, Gifing ou encore Open Peeps.

Du contenu créé par toute une communauté

Loopvidz propose des centaines de boucles vidéos gratuites. Ces vidéos ont toutes été créés par des utilisateurs de l’application Vimage, à l’origine du projet. Vimage est une application payante de création cinématographiques, disponible sous iOS et Android qui permet d’ajouter effets, préreglages, filtres et superpositions pour transformer une image en image vivante ou en GIF. Une application qui se destine donc aux professionnels, aux photographes et plus généralement à tous ! Les utilisateurs “fiers” de leur travail, peuvent utiliser le #VIMAGE au moment de poster le contenu sur l’application. Un moyen pour VIMAGE d’impliquer sa communauté au quotidien, tout en partageant le travail des contributeurs ! C’est de cette manière que les contenus sur Loopvidz sont disponibles.

Des vidéos libres de droits

Pour revenir sur Loopvidz, le site propose un grand nombre de boucles vidéos, réparties dans diverses catégories. On retrouve ainsi les catégories suivantes : Technologie et science, Animaux, Architecture, Art et culture, Education, Famille, Fitness et Sport, Food & Drinks, Fun, People et bien d’autres.

Les vidéos peuvent être recherchées par catégories, par mots clés ou tout simplement en faisant défiler les différentes pages de Loopvidz. Chaque vidéo peut être téléchargée gratuitement au format HD ou SD. Les vidéos peuvent être utilisées à toutes fins. Il est également possible de les partager sur Facebook ou encore Pinterest.