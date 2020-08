Drôle de jeu auquel jouerait Apple. D’après Ming Chi Kuo, habituellement bien renseigné et cité par The Verge, le géant de Cupertino ferait face à une hausse des coûts de production sur ses iPhone 12, suite à l’inclusion de modems 5G. Pour compenser, la firme se tournerait par conséquent sur des composants moins coûteux pour les batteries de ses futurs smartphones, attendus sur le marché durant l’automne. En clair, Apple réduirait le nombre de couches de composants dans la batterie et placerait les composants des cellules dans une zone plus petite en vue de réduire les coûts de manière substantielle.

Quand Apple mégote (encore !) sur les batteries

Au travers de cette astuce, Apple parviendrait en effet à réduire de 40 à 50% le tarif des batteries de ses iPhone 12 par rapport à celles des iPhone 11 actuels. Des modifications qui devraient permettre à Apple de réduire à nouveau de 30 à 40% les coûts de production des batteries ajoutés l’année prochaine à ses smartphones cuvée 2021. D’après l’analyste de TF Securities, cette même méthode serait aussi adoptée pour les AirPods de troisième génération, attendus l’année prochaine. Apple miserait cette fois sur un design similaire à celui des AirPods Pro, pour lequel la batterie est pratiquement indissociable du châssis et ne peut être remplacée.

L’ensemble de ces mesures permettrait aussi à Apple de compenser le surcoût impliqué par la technologie d’ondes milimétrique que les prochains iPhone devraient inclure. Cette dernière forcerait le groupe à débourser entre 125 et 135 dollars par unités, en plus des 75 à 85 dollars nécessaires pour les composants dédiés aux ondes inférieures à 6 GHz, apprend-on.

Reste à savoir si la réduction du coût des composants sur les batteries aura un impact notable ou au contraire négligeable sur l’autonomie des iPhone 12. Les iPhone 11 avaient notamment séduit par une autonomie en progrès par rapports aux modèles Xr et Xs lancés l’année précédente, il serait très décevant que les iPhone 12 fassent moins bien en la matière.