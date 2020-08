Instagram continue de faire évoluer sa plateforme, en y instaurant cette fois des contenus suggérés directement dans le feed de ses utilisateurs. Le réseau social appartenant à Facebook créé ainsi un flux sans fin : quand il n’y a plus rien à voir, finalement, il y en a encore.

Instagram se dote d’un flux sans fin

Durant le confinement, sûrement vous est-il arrivé d’arriver à la fin de votre feed Instagram ? Toutes les publications de vos abonnements sont passées sous vos yeux attentifs, et le réseau social vous indique :”Vous êtes à jour”. Plus rien à voir, plus rien à faire sur la plateforme, et votre attention s’est alors sûrement reportée sur une autre application.

Pour éviter que cette situation ne se produise à nouveau, Instagram a réfléchi à une solution : les contenus suggérés à la fin de votre feed. Ces posts seront sélectionnés par un algorithme qui aura préalablement identifié les publications susceptibles de vous plaire en fonction, probablement, de vos centres d’intérêts et de vos abonnements. Précisons que les contenus recommandés pourront également venir de comptes que vous ne suiviez pas (encore).

Comme souvent, cette nouveauté apparaîtra au compte goutte pour les utilisateurs. Si vous ne l’avez pas encore sur votre application, faîtes preuve de patience : elle est sûrement en route.

Un nouvel espace publicitaire

Instagram ne perd pas le nord et utilisera également ce nouvel espace comme nouveau moyen de monétisation puisque des contenus sponsorisés pourront y apparaître. Malin et pas vraiment étonnant. En plus de mettre toutes les chances de son côté pour vous faire passer plus de temps sur sa plateforme en continuant de maintenir votre attention, le réseau social s’offre dans le même temps une opportunité business pour accroître son chiffre d’affaires.

Ce feed semble prendre ses inspirations dans celui de TikTok, relève avec justesse BDM. Le réseau social chinois, qui connaît aujourd’hui un succès planétaire avec plus de 2 milliards de téléchargements, possède effectivement un flux infini, suggérant à ses utilisateurs des contenus susceptibles de leur plaire en les classant sous le hashtag #ForYou.

D’ailleurs, TikTok semble être une véritable muse pour Instagram qui a également lancé mondialement la fonctionnalité Reels il y a quelques semaines et qui reprend les codes de l’application chinoise, en offrant aux utilisateurs des outils pour créer des vidéos courtes, dynamiques et créatives. Face à la menace, le groupe de Mark Zuckerberg a choisi sa stratégie en favorisant l’inspiration à l’innovation. Après tout, cette formule a déjà payé dans le cas de Snapchat avec les stories…