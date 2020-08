Avec cette mesure de restriction, Airbnb veut prendre sa part dans la lutte contre le Covid-19 et limiter les risques de propagation. Une mesure nécessaire et dans l’intérêt de la santé publique selon un communiqué de l’entreprise détaillant la limitation des locations à 16 personnes.

Une limite à 16 personnes pour éviter les fêtes

L’association britannique des chambres d’hôtes à averti que si Arbnb ne prenait pas de décision dans ce sens, sa plateforme mettait les communautés de voyageurs en danger. C’est pour cette raison qu’Airbnb a décidé de restreindre les potentielles fêtes qui pourraient avoir lieu dans les logements présents sur sa plateforme. L’association britannique en question a même déclaré qu’elle engagerait des poursuites judiciaires si les invités ou les hôtes enfreignaient cette règle.

Même si 73% des logements présents sur la plateforme interdisent déjà les fêtes dans le règlement intérieur soumis aux locataires, certains hôtes autorisaient les petites fêtes telles que les dbaby shower ou les fêtes d’anniversaire. D’autres faisaient en revanche des fêtes d’une ampleur toute autre. Ce qui a conduit Airbnb à préciser que :

“Certains de nos locataires ont choisi de reproduire le comportement des bars et des clubs dans des maisons parfois louées par le biais de nos plateformes. Cela n’est pas tolérable. Nous pensons qu’un tel comportement est incroyablement irresponsable – nous ne voulons pas de ce type de fête, et quiconque se livrant ou permettant ce comportement n’a pas sa place sur notre plateforme”.

Airbnb veille au grain

Après s’être séparé d’un quart de ses salariés en mai, Airbnb tente de rebondir et de trouver la bonne formule pour limiter la propagation du virus tout en continuant d’accueillir des hôtes. La société a également levé 1 milliard de dollars en avril pour justement préparer l’après crise sanitaire. Pour se conformer aux règles de distanciation sociale, la plateforme a aussi supprimé les filtres de recherche “favorable aux événements” et “fêtes et événements autorisés”. Et au début de ce mois d’août, Airbnb a empêché certains jeunes de moins de 25 ans et réservant pour plus de 16 personnes au Royaume-Uni, de réserver des maisons entières.

Malgré la période difficile que nous traversons, Airbnb prévoit de faire son entrée en bourse dans quelques mois. L’entreprise est aujourd’hui évaluée à 18 milliards de dollars, ce qui est bien moindre de l’estimation réalisée en 2017 qui évaluait la société à 31 milliards de dollars. L’entreprise américaine sera suivie par Morgan Stanley et Goldman Sachs dans cette introduction probable.